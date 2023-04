Klinikum Wolfsburg erhält neues Therapiegerät für Intensivstation

Mit großer Motivation und großem Ehrgeiz nutzen Patienten der Intensivstation im Klinikum Wolfsburg ein neues Therapiegerät. Mit Hilfe eines sogenannten Beintrainers können jetzt insbesondere beatmete und somit bettlägerige Patienten bereits frühzeitig ihre Beweglichkeit fördern, teilt das Klinikum in einer Pressemitteilung mit. Diese zusätzliche Form der Mobilisierung auf der Intensivstation ermöglichte eine Spende der Volkswagen Beschäftigten in Höhe von 9000 Euro. Diese hatte der Förderverein des Wolfsburger Klinikums eingeworben und an das Klinikum weitergereicht.

VW-Beschäftigte spenden 9000 Euro für neues Therapiegerät im Klinikum Wolfsburg

Das neue Gerät wurde speziell für die Bewegungstherapie von Menschen mit Einschränkungen entwickelt, heißt es in der Mitteilung. Patienten können es im Liegen direkt vom Pflegebett oder von einer Therapieliege aus anwenden. Es unterstützt die physio-, ergo- und sporttherapeutischen Maßnahmen und ergänzt ihre Mobilisation bestmöglich, erklärt Ina Voigt, Leiterin der Physiotherapie im Klinikum Wolfsburg: „Insbesondere die sehr wichtige, frühe Therapie von bettlägerigen Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation ist für die Kolleginnen und Kollegen unserer Abteilung körperlich sehr stark belastend. Durch die Spende und das neue Trainingsgerät wird unsere Patientenversorgung weiter verbessert und unser Therapeuten-Team deutlich entlastet.“

Förderverein des Klinikums Wolfsburg besteht seit 25 Jahren

Jürgen Mahnkopf, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender von Volkswagen, sagte: „Dass wir auf der Intensivstation Patientinnen und Patienten sowie das Therapie-Team gleichermaßen unterstützen können, freut mich sehr. Ein großes Lob geht an den Förderverein, der sich seit vielen Jahren erfolgreich um Spenden bemüht, die dem städtischen Klinikum und somit den Menschen der Region ganz praktisch helfen.“

Der h des Klinikum Wolfsburg wurde vor 25 Jahren gegründet. Zu seinen Zielen gehört es, außerplanmäßige Anschaffungen des Klinikums, für die öffentliche Mittel nicht ausreichen, zu ermöglichen und mit dieser Unterstützung die Versorgung und der Aufenthaltsbedingungen von Patienten im Klinikum zu verbessern.

Klinikumsdirektor André Koch dankt für die Unterstützung

„Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Volkswagen-Belegschaft sowie dem Engagement unseres Fördervereins für diese wichtige Unterstützung. Für das Klinikum ist die Spendenbereitschaft besonders wertvoll, weil die Anschaffung unter den schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen für Krankenhäuser derzeit nicht umzusetzen wäre“, betont Klinikumsdirektor André Koch.

