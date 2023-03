Messerattacke im Wolfsburger Kaufhof: Videos veröffentlicht

Wolfsburg. Im September war ein 26-Jähriger im Wolfsburger Kaufhof schwer verletzt worden. Nun will die Polizei mögliche Zeugen und Tatverdächtige ermitteln.

Im September wurde ein 26-Jähriger im Bereich Schillerstraße/Kaufhofpassage schwer mit einem Messer verletzt. Nun will die Polizei die Identität der Personen auf den Überwachungsvideos feststellen, um nähere Umstände der Tat zu klären.

Im September 2022 war es im Wolfsburger Kaufhof zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, in der ein 26-Jähriger mit Messerstichen schwer verletzt wurde.

Damals wurde ein 23 Jahre alter Wolfsburger vorläufig festgenommen. Er war leicht verletzt worden. „Nach wie vor sind die näheren Umstände der Tat bisher nicht bekannt“, schreibt die Polizei Wolfsburg am Mittwoch. Eine Ermittlungsrichterin am Amtsgericht in Braunschweig habe nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig die Veröffentlichung des gesicherten Foto- und Videomaterials genehmigt.

Die Polizei Wolfsburg sucht mit Videos nach Personen Die Polizei Wolfsburg sucht mit Videos nach Personen Im Wolfsburger Kaufhof war es im September 2022 zu einer Messerstecherei gekommen. Die Polizei hofft auf Hinweise zu Zeugen und Tatverdächtigen. Foto: Polizei Wolfsburg

Wer kennt diese Personen? Polizei Wolfsburg sucht Hinweise nach Kaufhof-Messerattacke

Demnach sucht die Polizei Hinweise auf die in dem Video und den Fotos zu sehenden Personen und deren Identität, da sie als Zeugen, oder Tatverdächtige in Betracht kommen könnten. Zu erreichen ist das 1. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg unter 05361 46460.

