Wolfsburg: Einbrüche in Hattorf und an der Teichbreite

Gleich zwei Einbrüche hat es am Samstag in Wolfsburg gegeben. Wie die Polizei berichtet, sind Unbekannte in der Zeit von 17.30 bis 22.35 Uhr in ein Wohnhaus in der Karpfenstraße (Teichbreite) eingedrungen. Sie haben sich gewaltsam über die Terrassentür Zugang verschafft.

Im Haus durchsuchten sie beide Etagen nach Diebesgut. Art und Höhe ihrer Beute sind bislang unbekannt.

In Hattorf brachen die Täter zwischen 15.30 und 20.10 Uhr in ein Wohnhaus in der Meisenstraße ein. Hinein gelangten sie über ein Fenster im Erdgeschoss. Auch in diesem Fall ist die Beute unbekannt.

Die weiteren Ermittlungen zu den Einbrüchen übernimmt das Fachkommissariat 2 der Polizei Wolfsburg. Die Polizei bittet Personen, die im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich an die Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu wenden.

Polizei Wolfsburg stoppt Mann mit Kokain am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Schulenburgallee hat die Polizei am Samstagnachmittag einen 46-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann schon seit 2018 wegen des Missbrauchs von Betäubungsmitteln keinen Führerschein mehr besaß. Ein anschließend durchgeführter Urintest ergab, dass der Mann erneut unter Kokain-Einfluss stand.

Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem unerlaubten Erwerb und Besitz von Kokain sowie eine Anzeige wegen des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel.

Da er selbst nicht Halter des Pkw ist, erwartet die Halterin zusätzlich eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

