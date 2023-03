Pflanzkübel und Spielgeräte wurden 2022 in der Porschestraße aufgestellt. Nun kündigt die Stadt Wolfsburg Entsiegelungen an. 3000 Gräser und Stauden sollen für mehr Flair sorgen. (Archivfoto)

Einkaufen in Wolfsburg So wird die Wolfsburger Porschestraße weiter verschönert

Die Verschönerung der Porschestraße geht weiter. Die Stadt Wolfsburg will neue Grüninseln schaffen und unter mehreren Platanen Beete anlegen. Dafür wird es in den kommenden Wochen erst einmal laut.

Die Stadt Wolfsburg kündigt Arbeiten vom 13. bis zum 31. März an. In den ersten Tagen werde der verdichtete Boden unter den Bäumen wurzelschonend mit einem Saugbagger entnommen. Anschließend wird neues Substrat eingebaut, und es werden Stauden und Gräser gepflanzt. Dabei kommen Chinaschilf, Kleine Silberspinne, Silber-Ährengras, Sonnenbraut, Sonnenhut, verschiedene Aster- und Bergenien-Sorten sowie einige Arten mehr zum Einsatz.

„Insgesamt werden über 3000 Stauden und Gräser gepflanzt“, kündigt Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide an. Die 22 Standorte seien mit dem Ortsrat Stadtmitte ausgewählt und priorisiert worden.

Neue Grüninseln entstehen in der Porschestraße

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft (WMG) hatte die Gewerbetreibenden in der Innenstadt schon Ende Februar über die Entsiegelungsmaßnahmen informiert. Demnach sollen diese im Bereich zwischen der Commerzbank und einem Kebab-Restaurant am Nordkopf, vor Deichmann und im Abschnitt vor dem Südkopfcenter stattfinden. Los geht es laut WMG im Norden.

Während in dem Rundschreiben die Bedeutung für die Aufenthaltsqualität in der Einkaufsstraße hervorgehoben wird, geht die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung auch auf den Klimaschutz ein. Dieser sei eines der dringendsten Ziele, die sich die Stadt Wolfsburg für die kommenden Jahre auf die Fahnen geschrieben habe. Und dazu gehöre auch die Entsiegelung von Flächen, insbesondere in der Innenstadt.

Stauden und Gräser statt verdichteter Erde

„Neben den klimatischen Veränderungen geht es uns auch darum die Porschestraße insgesamt aufzuwerten. Das Projekt ist ein weiterer Schritt in Richtung einer grüneren Innenstadt. Wir möchten noch weitere Projekte in der Porschestraße folgen lassen“, so Oberbürgermeister Dennis Weilmann.

Die Kommune hatte schon im Sommer 2022 einen Mittelstreifen in der südlichen Rathausstraße entsiegelt und bepflanzt. Wie dieses Projekt werden auch die nun anstehenden Arbeiten mit Mitteln aus dem EU-Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ gestemmt. 138.000 Euro stehen für die Begrünung der Porschestraße zur Verfügung.

