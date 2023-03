Garagenbrand in Wolfsburg: Glasflaschen explodieren im Einsatz

Wolfsburg. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren hatten Riesen-Glück. Die Garage in Ehmen war voller brennbarer Materialien. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

In Wolfsburg-Ehmen brannte am Samstagabend eine Garage. Eine große Gefahr für die Einsatzkräfte der Feuerwehren waren darin gelagerter Kraftstoff und Gasflaschen.

Gasflaschen explodieren bei Feuerwehr-Löscheinsatz in Wolfsburg

In Wolfsburg-Ehmen brannte am Samstagabend eine Garage. Eine große Gefahr für die Einsatzkräfte der Feuerwehren waren darin gelagerter Kraftstoff und Gasflaschen.

Gasflaschen explodieren bei Feuerwehr-Löscheinsatz in Wolfsburg

In Wolfsburg-Ehmen brannte am Samstagabend eine Garage. Eine große Gefahr für die Einsatzkräfte der Feuerwehren waren darin gelagerter Kraftstoff und Gasflaschen.

Gasflaschen explodieren bei Feuerwehr-Löscheinsatz in Wolfsburg

In Wolfsburg-Ehmen brannte am Samstagabend eine Garage. Eine große Gefahr für die Einsatzkräfte der Feuerwehren waren darin gelagerter Kraftstoff und Gasflaschen.

Gasflaschen explodieren bei Feuerwehr-Löscheinsatz in Wolfsburg

In Wolfsburg-Ehmen brannte am Samstagabend eine Garage. Eine große Gefahr für die Einsatzkräfte der Feuerwehren waren darin gelagerter Kraftstoff und Gasflaschen.

Gasflaschen explodieren bei Feuerwehr-Löscheinsatz in Wolfsburg

In Wolfsburg-Ehmen brannte am Samstagabend eine Garage. Eine große Gefahr für die Einsatzkräfte der Feuerwehren waren darin gelagerter Kraftstoff und Gasflaschen.

Gasflaschen explodieren bei Feuerwehr-Löscheinsatz in Wolfsburg

In Wolfsburg-Ehmen brannte am Samstagabend eine Garage. Eine große Gefahr für die Einsatzkräfte der Feuerwehren waren darin gelagerter Kraftstoff und Gasflaschen.

Gasflaschen explodieren bei Feuerwehr-Löscheinsatz in Wolfsburg

In Wolfsburg-Ehmen brannte am Samstagabend eine Garage. Eine große Gefahr für die Einsatzkräfte der Feuerwehren waren darin gelagerter Kraftstoff und Gasflaschen.

Gasflaschen explodieren bei Feuerwehr-Löscheinsatz in Wolfsburg

In Wolfsburg-Ehmen brannte am Samstagabend eine Garage. Eine große Gefahr für die Einsatzkräfte der Feuerwehren waren darin gelagerter Kraftstoff und Gasflaschen.

Gasflaschen explodieren bei Feuerwehr-Löscheinsatz in Wolfsburg

In Wolfsburg-Ehmen brannte am Samstagabend eine Garage. Eine große Gefahr für die Einsatzkräfte der Feuerwehren waren darin gelagerter Kraftstoff und Gasflaschen.

Gasflaschen explodieren bei Feuerwehr-Löscheinsatz in Wolfsburg

In Wolfsburg-Ehmen brannte am Samstagabend eine Garage. Eine große Gefahr für die Einsatzkräfte der Feuerwehren waren darin gelagerter Kraftstoff und Gasflaschen.

Gasflaschen explodieren bei Feuerwehr-Löscheinsatz in Wolfsburg

Feuerwehr-Großeinsatz Garagenbrand in Wolfsburg: Glasflaschen explodieren im Einsatz

Heikler Großeinsatz in Ehmen für die Feuerwehren: Die Wolfsburger Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren aus Ehmen, Mörse, Fallersleben und Sülfeld wurden am Samstagabend zu einer brennenden Garage alarmiert. Das Problem: Darin lagerten jede Menge Kraftstoff und Gasflaschen! Die Brandursache ist noch ungeklärt.

Gegen 20 Uhr ging nach Mitteilung der Wolfsburger Feuerwehr ein Notruf ein: Garagenbrand! Der Löschzug der Berufsfeuerwehr und die vier Freiwilligen Wehren eilten zum Einsatzort in der Straße An der Mühlenriede. Beim Eintreffen des ersten Fahrzeugs stand das Nebengebäude bereits in Vollbrand.

Der Garagenbrand in Ehmen war wegen der gelagerten Kraftstoffe eine große Herausforderung für die Feuerwehrleute. Foto: Feuerwehr Wolfsburg

Gasflaschen explodierten mitten im Feuerwehr-Einsatz in Ehmen

Da das Gebäude als Garage und Werkstatt genutzt wurde, waren dort viele brennbaren Materialien vorhanden, berichtete Feuerwehr-Pressesprecher Volkmar Weichert. „Unter anderem waren dort 100 Liter Kraftstoff gelagert, die sich im Brandverlauf entzündeten.“

Das war aber längst nicht alles: „Die im Objekt befindlichen Gasflaschen entzündeten sich und entluden sich unter heftigen Knall, den man auf der Straße hörte und spürte“, schilderte der Feuerwehr-Sprecher. Doch die Feuerwehrleute hatten Glück, sie blieben trotz der Explosionen unverletzt. Auch andere Menschen wurden nicht zu Schaden. Die ausgelaufenen Kraftstoffe wurden mittels Schaum abgelöscht.

Über mehrere Stunden waren insgesamt 50 Einsatzkräfte der Wolfsburger Berufsfeuerwehr und mehrerer Freiwilliger Feuerwehren gefordert. Foto: Feuerwehr Wolfsburg

Wolfsburger Feuerwehren mehrere Stunden gefordert

Und noch eine Herausforderung gab es: Nahe der Garage stand ein Gastank, der das Wohnhaus versorgte. Er wurde nach Angaben von Weichert von den Feuerwehrleuten aus Ehmen als erstes gekühlt, damit sich das Gas darin nicht ausdehnen und entzünden konnte.

Fünf Trupps unter Atemschutz waren bei dem Garagenbrand in Ehmen gefordert, die Einsatzleitung hatte Nikolas Walther von der Berufsfeuerwehr Wolfsburg. Die Feuerwehrkräfte aus Sülfeld kamen laut Feuerwehr-Sprecher direkt von ihrer Jahresversammlung und mussten im Hemd in die Atemschutzanzüge steigen.

Insgesamt 50 Einsatzkräfte waren gefordert, 30 freiwillige und 20 von der Berufsfeuerwehr. Auch der Rettungsdienst war mit zwei Kräften im Einsatz. Gegen 22 Uhr verließ die Berufsfeuerwehr nach Angaben des Sprechers die Einsatzstelle; eine Fahrzeug-Besatzung der Freiwilligen Feuerwehr Ehmen blieb als Brandwache noch am Einsatzort. Einsatzende war gegen 23 Uhr.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Massive Rauchentwicklung, Polizei beschlagnahmt Brandort

Wie die Polizei Wolfsburg am Sonntagvormittag mitteilte, hatte ein aufmerksamer Nachbar am Samstag gegen 20 Uhr Feuerschein aus dem unbewohnten Nebengebäude wahrgenommen. Beim Eintreffen der ersten Polizei- und Feuerwehrkräfte stand der große Schuppen in Form einer geräumigen Doppelgarage laut Polizei bereits im Vollbrand.

„Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausdehnung des Brandes auf weitere Gebäude und zwei nahegelegene oberirdische Gastanks verhindert werden“, hieß es seitens der Polizei zu dem gefährlichen Brandeinsatz. Während der Löscharbeiten kam es zeitweise zu massiven Rauchentwicklungen.

Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 20.000 Euro belaufen, berichtete die Polizei. Personen wurden nicht verletzt. Die Tatortgruppe der Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

cc

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de