Stadt Wolfsburg will noch einen Blitzer anschaffen

Der gesprengte Blitzer-Anhänger ist noch in der Werkstatt. Die Stadt Wolfsburg will aber noch eine weitere Radarfalle anschaffen.

Der Vorwurf der Abzocke ist der Stadt damit gewiss: Die Verwaltung will in diesem Jahr ein neues Blitzgerät anschaffen – und zwar zusätzlich zu den bereits vorhandenen. Bis der gesprengte Blitzer-Container repariert ist, wird es noch etwas dauern. So lange bleibt der Leih-Anhänger in Wolfsburg weiter im Einsatz. Der Gesamtschaden ist beträchtlich.

Bei den Haushaltsplan-Beratungen war es bekanntgeworden: Die Stadtverwaltung plant, in einen weitere weitere Radarfalle zu investieren. Mit dem neuen Blitzgerät plant die Verwaltung anders als mit den beiden so genannten Enforcement-Trailern, denen die Stadt die vermeintlich sympathischen Spitznamen Herbert und Hildegard gegeben hat. Diese Anhänger werden mobil eingesetzt, also an regelmäßig wechselnden Standorten.

Stadt Wolfsburg hält Standort für neuen Blitzer noch geheim

Für den neuen Blitzer ist vorgesehen, dass er als stationäres Gerät zum Einsatz kommt. Details waren im Bürgerdienste-Ausschuss allerdings noch nicht genannt worden.

Auf Nachfrage hielt sich die Stadt weiter bedeckt: So ließ die Verwaltung unbeantwortet, wann das Blitzgerät angeschafft und aufgestellt werden soll, wo es installiert werden soll – und warum genau an dieser Stelle. „Die Verwaltung wird nach erfolgter Planung der Politik eine entsprechende Objektvorlage zur Beratung vorlegen. In dieser werden dann die vorgenannten Fragen beantwortet“, teilte Karen Pollex aus der Stadt-Pressestelle dazu lediglich mit.

Gesprengter Blitzer-Anhänger soll im April wieder startklar sein

Was den gesprengten Blitzer-Anhänger namens Hildegard betrifft, kann dieser wie berichtet anders als zuvor befürchtet doch repariert werden. Der Container ist nach Angaben der Stadt derzeit in der Werkstatt. „Derzeit gehen wir in Abstimmung mit dem Hersteller von einer Wiederinbetriebnahme im April aus“, hieß es aus der Pressestelle.

Klar ist nun auch: Die Gesamtschadenshöhe fällt geringer aus als befürchtet, ist aber dennoch heftig. Kurz nach dem Blitzer-Anschlag hatte die Wolfsburger Polizei einen Totalschaden gemeldet, Schadenshöhe: 150.000 Euro.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Blitzer-Anschlag sorgt für 75.000 Euro Gesamtschaden

„Der Schaden beläuft sich auf zirka 75.000 Euro“, gab die Stadt auf Nachfrage nun bekannt. Und für die Miete des Leihgerätes seien 5.800 Euro pro Monat fällig. Der Hildegard-Ersatz auf Zeit ist seit 9. Februar im Einsatz. Macht bis April also mindestens rund zwei Monate – in Summe mindestens etwa 10.000 Euro.

Ende Januar hatten Unbekannte am Mörser Knoten einen der beiden mobilen Blitzer-Anhänger gesprengt. Die Mess- und Speichertechnik hielt der Explosion nicht stand. Weil die Stadt während der Reparatur weiter viele Temposünder zur Kasse bitten will, wird derzeit mit einem Leih-Blitzer improvisiert. Im Bürgerdienste-Ausschuss hieß es, dass die Radarfallen eingesetzt würden, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de