Polizei Wolfsburg Nordsteimke: Wendemanöver endet in Kollision und Vollsperrung

Bei einem Wendemanöver auf der Kreisstraße mit mehreren beteiligten Autos wurden drei Personen leicht verletzt.

Am Mittwochmorgen fuhr ein 43 Jahre alter Mann die Kreisstraße aus Nordsteimke Richtung stadteinwärts. In Höhe der Nicolaistraße wendete der Fahrer, um wieder in Richtung Nordsteimke zu fahren. Dabei übersah er das Auto eines 59-Jährigen, der sich auf der entgegenkommenden Fahrspur befand.

Der 59-jährige Fahrer wollte einen Zusammenstoß mit dem 43-Jährigen verhindern und versuchte auf die andere Fahrspur auszuweichen. Dabei kollidierte er mit einer weiteren Autofahrerin. Der 59-Jährige, die Frau, sowie ihre 88 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

Beide Autos wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße musste für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Weitere Meldungen aus Wolfsburg lesen Sie hier:

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de