Marmelock Figurentheater zeigt in Wolfsburg Stück für Erwachsene

Das Stück „Hotel zu den zwei Welten“ von Eric Emmanuel Schmitt wird am Freitag, 10. März, ab 19.30 Uhr in der Bollmohrscheune in Alt-Heßlingen aufgeführt. Das Gastspiel des Figurentheaters Marmelock aus Hannover für Erwachsene bietet eine Inszenierung mit Musik und Schauspiel.

Die lebensgroßen Köpfe, die in der Kostüm- und Bühnenwerkstatt in Berlin von Judith Mähler hergestellt wurden, werden von den Darstellern Britt Wolfgramm und Christoph Linder animiert. Das Stück über Freiheiten des Lebens, das Mysterium des Todes und über die Notwendigkeit, das Unausweichliche zu akzeptieren, ist auch gleichzeitig ein Stück über die Liebe.

Humorvoller Blick auf philosophische Fragen

Die Inszenierung wirft einen humorvollen Blick auf große philosophische Fragen und entführt die Zuschauer in das künstlerisch reduzierte Ambiente einer Art-Déco-Hotellobby. Der Aufzug stellt den einzigen Weg in und aus dem Hotel dar, bringt die fünf Protagonisten nach unten in die Welt zurück – oder nach oben.

Die fünf Menschen in der Halle des Hotels bilden einen ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Ihnen gemein: Ihre Körper befinden sich im Koma. Im Hotel warten sie darauf, dass sich ihr Schicksal entscheidet: Werden sie wieder ins Leben zurückgerufen oder müssen sie den Weg alles Irdischen gehen? Einer der Fünf ist der junge Journalist Julien. Gerade hat ihm Doktor S. verkündet, sein Unfall werde als Suizid gewertet.

Karten gibt es ab sofort bei der „wolfsburger figurentheater compagnie“, Am Hasselbach 4, (05361) 276227, vorverkauf@wolfsburger-figurentheater.de, www.wolfsburger-figurentheater.de.

