Entsetzen in Wolfsburg über verheerendes Erdbeben

Die schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien mit tausenden Toten und Verschütteten entsetzen auch die Menschen in Wolfsburg. Ömer Köskeroglu versucht, Hilfe zu organisieren.

Babys, Kinder, Erwachsene, die tot aus den Trümmern geborgen werden: „Es ist einfach schrecklich, was in der Türkei und Syrien passiert“, sagt der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde. „Wir sind alle erschüttert und betroffen angesichts des verheerenden Ausmaßes der Zerstörung. Wir beten für die Opfer und sind in Gedanken bei ihren Angehörigen.“

Köskeroglus Verein betet nicht nur. Er plant auch eine Hilfsaktion. „Wir sind sehr fleißig dabei, etwas zu organisieren“, berichtet der Wolfsburger, der auch Volkswagen-Betriebsratsmitglied und stellvertretender Vorsitzender der Türkischen Gemeinde Niedersachsen ist.

Ömer Köskeroglu trommelt für Erdbebenopfer in Türkei und Syrien

Seit zwei Tagen sei er fast ununterbrochen am Telefon, schildert Köskeroglu. Am Montag hätten die Türkische Gemeinde und andere Vereine in einem Treffen mit dem Konsulat einen Krisenstab in Hannover ins Leben gerufen. Sie wollen Geld und Sachspenden sammeln. „Wir brauchen viele Ideen, wie wir die Sachen rüberbringen können“, sagt der Wolfsburger.

Alle Wolfsburger, die sich in der Lage sehen, schnell und unbürokratisch zu helfen, bittet er, sich mit dem Technischen Hilfswerk, dem Deutschen Roten Kreuz oder der Türkischen Gemeinde Niedersachsen in Verbindung zu setzen. Der Krisenstab ist unter erdbeben@tgnds.de und 0173-2500997 zu erreichen, Köskeroglu selbst unter 0151-14203171.

Türkische Gemeinde und Vereine richten Krisenstab ein

Der Wolfsburger Ömer Köskeroglu bittet um Hilfe für die Menschen im türkisch-syrischen Erdbebengebiet. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Türkischen Gemeinde Niedersachsen und Volkswagen-Betriebsratsmitglied. Foto: Ömer Köskeroglu / Privat

Unterstützung erhofft sich der Westhagener auch von Volkswagen, vom Betriebsrat und von der Stadt Wolfsburg. Er habe am Vormittag schon mit der Betriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo gesprochen, berichtet er. Cavallo habe sofort ihre Bereitschaft zu helfen signalisiert. Später am Dienstag werde die IG Metall einen Fahrplan aufstellen, kündigte Köskeroglu am Mittag an.

„Gerade jetzt zählt jede Sekunde und jede Stunde“, verdeutlicht er. „In der Vergangenheit haben wir viel auf die Beine gestellt.“ So hatten der Volkswagen-Betriebsrat und die IG Metall unter anderem 2014 nach einem Grubenunglück in der Türkei zu Spenden aufgerufen. Volkswagen spendete 20.000 Euro. Ömer Köskeroglu ist wichtig, dass die Unterstützung für die Menschen in der Türkei und Syrien professionell organisiert wird. „Damit sie auch ankommt.“

Volkswagen und der Konzernbetriebsrat sagen Hilfe zu

Volkswagen will nach Informationen unserer Zeitung helfen und bis zum Ende der Woche über das Wie entscheiden. „Konzernbetriebsrat und Unternehmen prüfen derzeit, auf welchen Wegen und gegebenenfalls mit welchem Partner unter den Hilfsorganisationen wir am besten und gezieltesten Hilfe leisten können“, erklärt ein Sprecher des Konzernbetriebsrats.

„Auch ein gemeinsamer, markenübergreifender Spendenaufruf an die Belegschaft wie zum Beispiel zuletzt bei der Flutkatastrophe im Ahrtal ist Teil dieser Überlegungen.“ Im Vordergrund stehe ein Vorgehen, das eine möglichst effektive Hilfe im gesamten Erdbebengebiet, also grenzüberschreitend, ermögliche, um so die von der Katastrophe Betroffenen bestmöglich zu unterstützen.

Wolfsburger Hilfsorganisationen sind bislang nicht gefragt

Die Wolfsburger Ortsvereine der Hilfsorganisationen planen aktuell keine Einsätze oder Sammlungen für die Erdbebenopfer. DRK-Chef Thorsten Rückert verweist auf das Generalsekretariat in Berlin, das zurzeit Hilfsmaßnahmen mit den Partnern der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung abstimme. Das DRK hat auch ein bundesweites Spendenkonto eingerichtet. Die Malteser in Deutschland bitten ebenfalls um Spenden – insbesondere für die Menschen in den syrischen Flüchtlingsgebieten. Dort seien tausende Menschen nach dem Erdbeben schutzlos Regen und Kälte ausgesetzt.

Das Erdbeben war nach Köskeroglus Schilderung weit über die Grenzregion hinaus zu spüren. Im in der türkischen Region Sivas gelegenen Şarkişla, der Stadt seiner Kindheit und Jugend, seien beim zweiten Beben einige Häuser eingestürzt.

