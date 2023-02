Türkei nach dem Erdbeben: Vater hält die Hand seiner toten Tochter

Berlin Die Bilder aus der Türkei gehen um die Welt. Für viele Menschen kommt jede Rettung zu spät. Hancers Tochter stirbt in den Trümmern.

Nach dem Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet mit mehr als 6200 Todesopfern drängt die Zeit bei der Bergung von Verschütteten und der Versorgung der Überlebenden. Die internationalen Hilfen sind bereits im großen Stil angelaufen. Auch aus Deutschland sind erste Katastrophenhelfer bereits in der Türkei eingetroffen.

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Internationale Hilfe gestaltet sich schwierig

Am Tag nach den Erdbeben sind ganze Straßenzüge verwüstet. Tausende Gebäude sind eingestürzt, Retter versuchen Überlebende zu befreien, doch für viele kommt jede Hilfe zu spät. Mesut Hancers Tochter ist eine davon. Die fünfzehnjährige Irmak wurde unter den Trümmern begraben und starb. Ihr Vater sitzt zwischen den eingestürzten Überresten des Hauses und hält die Hand der verstorbenen 15-Jährigen.

Das Bild, das der AFP-Fotograf Adem Altan schoss, geht um die Welt. Medien aus Großbritannien, den USA und Lateinamerika berichten über Hancer und seine Tochter Irmak. Wie Mesut Hancer geht es vielen in der Türkei und Syrien. Zwei Tage nachdem drei Erdbeben, das heftigste mit einer Stärke von 7,8, die Südosttürkei und den Nordwesten Syriens erschüttert haben, sind noch immer zahlreiche Menschen vermisst und verschüttet. Die Zahl der Toten steigt weiter.

Erdbeben: Mehr als 8000 Tote, Zehntausende verletzt

Am Mittwochmorgen meldet das türkische Gesundheitsministerium mehr als 8100 Tote. Zehntausende sind verletzt und auch am Mittwoch graben sich Rettungskräfte weiter durch die Trümmer. Das Winterwetter erschwert diese Rettungsarbeiten und Tausende Menschen sind gezwungen bei Regen und Schnee draußen zu campieren. Ihre Häuser gibt es nicht mehr.

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Freiwillige des türkischen Zentrums der niederländischen Stadt Den Haag, bereiten die gesammelten Hilfsgüter für den Transport in den Süden der Türkei vor. Foto: Phil Nijhuis/ANP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Syrien: Ein kleines Mädchen, das unter den Trümmern eines Hauses geboren wurde, wird in einem Inkubator in einem Kinderkrankenhaus behandelt. Foto: Ghaith Alsayed/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet In Kahramanmaraş, im Süden der Türkei, wärmen sich Menschen an einem Lagerfeuer neben den zerstörten Gebäuden. Foto: Adem ALTAN / AFP

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Syrien, Jinderis: Trauernde begraben Familienmitglieder, die bei dem Erdbeben ums Leben gekommen sind, auf einem Friedhof. Foto: Ghaith Alsayed/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Verzweiflung in Aleppo: Menschen sitzen auf den Trümmern eingestürzter Gebäude. Foto: Omar Sanadiki/AP/dpa



Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Adana: Mitglieder des Rettungsdienstes suchen nach Menschen in einem zerstörten Gebäude. Foto: Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Aleppo: Rettungsteams tragen die Leiche eines Opfers aus einem zerstörten Gebäude. Die Zahl der Toten im Erdbebengebiet an der türkisch-syrischen Grenze steigt - und nach wie vor werden viele Menschen unter den Trümmern vermutet. Foto: Omar Sanadiki/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Rauch steigt aus brennenden Containern im Hafen der erdbebengeschädigten Stadt Iskenderun. Foto: Serdar Ozsoy/Depo Photos/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Nogent-Le-Rotrou: Dieses vom französischen Innenministerium zur Verfügung gestellte Foto zeigt Rettungskräfte, die einen Lastwagen beladen, bevor sie zum Flughafen Charles de Gaulle fahren. Foto: Nogent-Le-Rotrou: Dieses vom französischen Innenministerium zur Verfügung gestellte Foto zeigt Rettungskräfte, die einen Lastwagen beladen, bevor sie zum Flughafen Charles de Gaulle fahren.

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet In Harem, Syrien, wird die Leiche einer Frau geborgen. Sie lag unter den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes. Foto: Foto: Anas Alkharboutli/dpa



Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Zerstörte Gebäude sind in Nurdagi zu sehen. Mehr als 13 Millionen Menschen in der Türkei sind nach Einschätzung der Regierung von der Erdbebenkatastrophe betroffen. Foto: Khalil Hamra/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Osmaniye in der Türkei: Autos liegen unter den Trümmern eines zerstörten Gebäudes. Foto: Khalil Hamra/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Auch in Harem: Zivilisten und Mitglieder der Weißhelme arbeiten an der Rettung von Menschen, die nach dem verheerenden Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze, unter einem zerstörten Gebäude eingeschlossen sind. Foto: Anas Alkharboutli/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Ein Mann plündert einen Markt in der türkischen Stadt Iskenderun (Provinz Hatay). Foto: Efekan Akyuz/IMAGO

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet In einem Raum der Kultur- und Sozialinitiative für Kinder und Jugendliche Stuttgart sortieren Hilfskräfte Kleidungsstücke für Menschen in der Türkei und Syrien. Foto: Christoph Schmidt/dpa



Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Ein Foto aus Aleppo: Baumaschinen kommen zum Einsatz, um die Trümmer zu beseitigen. Foto: IMAGO/SNA

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Am Dienstag gehen die Bergungsarbeiten weiter. In der Hafenstadt Iskenderun sind ganze Straßenzüge verwüstet. Foto: Burak Kara/Getty Images

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Die Menschen suchen Schutz. Viele sind gezwungen draußen zu campieren. Foto: BULENT KILIC / AFP

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Ersthelfer versorgen die Verletzten, mehr als 20.000 Verletzte wurden am Dienstagmorgen gemeldet. Foto: BULENT KILIC / AFP

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Etwa 8000 Menschen konnten bislang aus den Trümmern gerettet werden, heißt es aus der Türkei. Foto: Uncredited/IHA/AP/dpa



Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Das winterliche Wetter erschwert die Rettungsarbeiten zusätzlich. Foto: Uncredited/DIA Images/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet In Syrien führen Zivilisten und Mitglieder des syrischen Zivilschutzes Such- und Rettungsmaßnahmen in den Trümmern eines zerstörten Gebäudes durch. Foto: Anas Alkharboutli/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Im syrischen Jandaris trägt ein Mann den Leichnam seines Toten Sohns aus den Trümmern. Foto: Bakr ALKASEM / AFP

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Zahlreiche Länder haben Hilfe angekündigt. Diese Hilfsgüter sollen aus Berlin in die Türkei entsendet werden. Foto: Paul Zinken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Doch für manche gibt es noch Hoffnung: Rettungskräfte haben in der Südosttürkei eine Frau 52 Stunden nach dem schweren Erdbeben lebend unter den Trümmern geborgen. Bilder des Senders "Ntv" zeigten am Mittwoch, wie die Einsatzkräfte in der Provinz Kahramanmaras die Frau auf einer Trage zum Krankenwagen trugen. Sie ist demnach 58 Jahre alt und aus einem eingestürzten Hotel geborgen worden.

Türkei und Syrien: Drittländer senden Hilfen

Angesichts des Elends und der Zerstörung sind weltweit Hilfsmaßnahmen für die Betroffenen angelaufen. Zahlreiche Staaten haben die Entsendung von Einsatzkräften und die Bereitstellung von Hilfsgeldern zugesagt. Auch Deutschland will helfen, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) telefonierte am Dienstag mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und sagte ihm umfassende Unterstützung zu. Erdogan würdigte nach Angaben der Bundesregierung in dem Gespräch die internationale Unterstützung, „insbesondere auch diejenige aus Deutschland“.

Eine Reihe starker Erdbeben hat viele Häuser in Syrien und der Türkei zerstört. Für Forscher war eine solche Katastrophe nur „eine Frage der Zeit“. Foto: Khalil Hamra / dpa

Auch der türkische Botschafter in Berlin, Ahmet Başar Şen, dankte Deutschland und Europa für die schnelle Hilfe. Die Türkei brauche im Moment vor allem “spezialisierte Teams und medizinische Hilfsteams, die sich an Such- und Rettungsmaßnahmen beteiligen können„. Auch Notunterkünfte und Medikamente sowie Winterkleidung würden gebraucht.

Syrien: Region von Bürgerkrieg zusätzlich belastet

Verlangsamt werden die Hilfsbemühungen derzeit durch die Bedingungen vor Ort: In beiden Ländern ist die Infrastruktur zerstört, Flughäfen in der Region sind geschlossen. Ein Wintersturm hat zudem viele Straßen unpassierbar gemacht.

In Syrien kommt hinzu, dass das Land international geächtet ist und harten Sanktionen unterliegt. Zudem wird wegen des seit 2011 andauernden Bürgerkriegs das Katastrophengebiet im Norden des Landes teils von Rebellen und teils von der Regierung beherrscht. Der Chef des syrischen Roten Halbmonds, Chaled Habubati, rief die USA und die Europäische Union zur Aufhebung ihrer Sanktionen und zu Hilfslieferungen auf.

Die USA erklärten, sie wollten zusammen mit Partnerländern Nothilfe auch für Syrien bereitstellen. Washington werde aber nicht mit der Regierung von Machthaber Baschar al-Assad zusammenarbeiten, betonte US-Außenminister Antony Blinken. „Die Hilfe geht an das syrische Volk, nicht an das dortige Regime.“ Die syrische Regierung hatte zuvor versichert, dass Hilfsgüter auch in die nicht von Damaskus kontrollierten Gebiete des Landes weitergeleitet würden. (lro/dpa/AFP)

