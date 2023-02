Super Bowl: Hier können Wolfsburger das Football-Finale verfolgen

Wolfsburg. In der Nacht zum 13. Februar steigt das Finale der amerikanischen Football-Liga NFL. Auch in Wolfsburg wird das Spiel gezeigt – eine Auswahl.

Im Vorjahr siegten die Los Angeles Rams (am Ball) im Super Bowl gegen die Cinncinnati Bengals. In diesem Jahr stehen sich in der Nacht zum 13. Februar die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs gegenüber.

Es ist das größte Einzel-Sport-Event der Welt: In der Nacht zu Montag, 13. Februar, findet der Super Bowl statt, der jährlich mehrere Millionen Fans des American Footballs weltweit vor die Bildschirme zieht. Diesmal stehen sich im Finale der amerikanischen National Football League (NFL) die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles gegenüber. Beginn ist um 0.30 Uhr deutscher Zeit.

Zwar wird die deutsche Sportlandschaft vom Fußball dominiert, aber auch die Einschaltquoten beim American Football steigen hierzulande. Hendrik Ebert, Trainer der Wolfsburger Mannschaft „Blue Wings“, sagt über die Entwicklung der Sportart: „Obwohl Football bei uns noch ein Nischensport ist, gewinnt er immer mehr an Beliebtheit, besonders in Süd-Ost-Niedersachsen.“ Er ergänzt: „Wir haben sieben Vereine im Umkreis von 150 Kilometern mit insgesamt knapp 25 Mannschaften.“

Die Pandemie habe der Entwicklung der Sportart jedoch extrem im Weg gestanden. Vor allem die Nachwuchsarbeit sei betroffen gewesen, sagt Ebert. Denn Vereinssport war während der Pandemie zeitweise nicht erlaubt, und Kooperationen mit Schulen sind nicht mehr zustande gekommen, da der Sportunterricht ebenfalls ausfallen musste. Die Jugendmannschaften müssten jetzt teilweise von vorne anfangen zu trainieren.

Super-Bowl-Event im Irish Pub Wolfsburg

„Insgesamt ist Football in Deutschland gerade trotzdem in einem Aufwärtstrend, auch wenn die Situation derzeit schwer ist“, fasst der Wolfsburger Trainer zusammen. Gemeinsam mit seinem Team schaut Ebert auch in diesem Jahr wieder den Super Bowl. Die Teamveranstaltung im Irish Pub in der Goethestraße habe mittlerweile Tradition. Ebert drückt seine Daumen aber für keines der beiden Teams. „Ich bin der Meinung, dass keins der Teams gewinnen sollte“, sagt der Trainer und schmunzelt.

Die Blue Wings stecken momentan übrigens inmitten der Vorbereitungen auf die eigene Saison. Ab Mai geht es für sie wieder los. Im Irish Pub stehen am Sonntag ab 21 Uhr die Türen offen. Neben den Stammgästen Blue Wings finden auch weitere Football-Interessierte in dem Pub Platz – ganz ohne Reservierung. Passend zu dem Sportevent stehen amerikanische Speisen auf der Karte, erklärt Inhaber Andreas Nanos, der den Super Bowl jedes Jahr in seiner Kneipe überträgt.

Nachos und Bier in der Bar Celona

Auch andere Restaurants in Wolfsburg strahlen das Spiel in der Nacht zu Montag aus. Die Bar Celona in der Porschestraße überträgt die Partie zum Beispiel über einen Beamer. Claudia Busch, stellvertretende Betriebsleiterin, erklärt: „In diesem Jahr wollen wir erstmal beobachten, wie viele Menschen überhaupt Interesse haben, das Finale bei uns anzuschauen.“ Deshalb gebe es noch keine spezielle Speisekarte, aber ein Nacho-Bier-Angebot für den Abend. Falls viele Gäste Interesse hätten, würde Busch darüber nachdenken, im nächsten Jahr eine „Super-Bowl-Karte“ anzubieten. Reservierungen sind per Telefon unter (05361) 8486467 möglich.

Tailgate Buffet im Courtyard-Hotel

Christoph Neumann, Direktor und Manager des Courtyard by Marriott im Allerpark, berichtet von ausschließlich positiven Erfahrungen. „Wir veranstalten dieses Jahr zum fünften Mal unsere Super-Bowl-Party.“ Ab 22 Uhr können es sich Football-Fans im Restaurant-Bereich des Hotels gemütlich machen. „Mittlerweile sind wir eine richtige Stammgemeinschaft“, erklärt Neumann und fügt an: „Die meisten Gäste reservieren schon immer direkt für das neue Jahr“. Trotzdem gebe es noch freie Plätze. Reservierungen sind unter (05361) 3066700 möglich.

Speziell für den Abend wird in dem Hotel am Allersee ein sogenanntes „Tailgate Buffet“ angeboten mit amerikanischen Köstlichkeiten wie Pulled-Pork-Burgern und Cookie-Dough-Eis. Die Speisen lehnen sich an die amerikanische „Tailgate Party“ an, die das gemeinsame Barbecue auf dem Parkplatz vor einem Sportspiel beschreibt.

Brackstedter Mühle: Angebot zum Abholen

Hotel- und Restaurantchefin Christiane Schuster hat sich eine Alternative zu einer Super-Bowl-Veranstaltung überlegt: Sie öffnet die Küche der Brackstedter Mühle am Sonntag nur für den Außer-Haus-Verkauf. Mit diesem Konzept habe das Restaurant in der Coronazeit angefangen. „Sonntagabend haben wir regulär geschlossen“, erklärt Schuster. Für das NFL-Finale bereitet die Küche aber trotzdem etwas zu.

„Für diejenigen, die das Spiel vom Sofa aus ansehen, ist das super“, sagt die Chefin und erklärt: „Sie bestellen das Essen bis zum 9. Februar bei uns vor und können es Sonntagmittag zwischen 12 und 16.30 Uhr abholen.“ Neben der „Philli-Special“-Bowl mit Barbecue-Fleisch bietet die Brackstedter Mühle auch eine vegetarische Variante an, die „Razzle-Dazzle“-Bowl.

Nachdem Schuster ihre Kunden am Sonntag mit amerikanischen Speisen versorgt hat, will auch sie das Finale anschauen. In diesem Jahr ist sie allerdings ebenfalls nur neutrale Beobachterin, ihr Favorit hat es nicht bis ins Football-Finale geschafft.

