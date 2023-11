Wolfsburg. Wintereinbruch: Straßen und Fußwege in Wolfsburg mussten geräumt werden. In den nächsten Nächten gehen die Temperaturen in den Keller.

Auf den Straßen, Gehwegen und Radwegen im Wolfsburger Stadtgebiet ist der Winterdienst seit den frühen Morgenstunden im Einsatz. Der nächtliche erste Wintereinbruch in diesem Spätherbst brachte kräftigen Schneefall und sorgte für Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. So ist die Lage.

Der Winterdienst-Einsatz der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung begann für die Räumfahrzeuge nach Angaben von Stadtsprecher Ralf Schmidt am Dienstagmorgen um 4 Uhr. Seitdem war die WAS wegen starker, anhaltender Schneefälle bei Temperaturen um -1 Grad mit neun Großräumfahrzeugen, vier Kleinräumfahrzeugen und einer 1 Handkolonne im Einsatz.

Wintereinbruch in Wolfsburg sorgt für Behinderungen im Berufsverkehr

Offenbar waren die Autofahrer in Wolfsburg angesichts der starken Schneefälle vorsichtig unterwegs. Wie Polizeisprecher Thomas Figge am Morgen sagte, gab es bisher keine Verkehrsunfälle. Auch in der Nacht und in den frühen Morgen habe die Polizei keine Unfälle aufgrund der schwierigen Wetterverhältnisse registriert. „Die Verkehrsteilnehmer sind langsamer und vorausschauender gefahren“, berichtete der Polizeisprecher. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse habe es in den Morgenstunden Behinderungen im Berufsverkehr gegeben.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt seit Montagabend, 19 Uhr, bis Dienstagmittag, 13 Uhr, vor leichtem Frost mit Temperaturen um -2 Grad. In Bodennähe wird leichter Frost bis -5 Grad erwartet. Auch tagsüber, am Abend und in der Nacht auf Mittwoch soll es in der VW-Stadt kalt bleiben.

In den nächsten Nächten gehen Temperaturen in Wolfsburg in den Keller

In den nächsten Nächten sollen die Temperaturen dann richtig in den Keller gehen, es wird klirrende Kälte erwartet. In der Nacht auf Donnerstag könnten die Temperaturen dann runtergehen bis auf eisige -8 Grad, in der Nacht zum Freitag sogar bis auf -11 Grad.

Grund für die Wetterlage ist nach Angaben des DWD ein Tief, das von der Mitte Deutschlands zur Ukraine zieht. „In der kommenden Nacht zum Mittwoch erreicht ein neues Tief von der Nordsee die Deutsche Bucht. Es bleibt wechselhaft und mit der Polarluft winterlich“, lautet die Wettervorhersage der Wetterexperten für Niedersachsen.

