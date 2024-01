Wolfsburg. Wohin mit dem ausrangierten Tannenbaum? Die Wolfsburger Abfallwirtschaft holt zu diesen Terminen die Weihnachtsbäume ab.

Leise rieselt der Baum: Die Weihnachtszeit ist vorbei, die meisten Weihnachtsbäume nadeln nur noch so vor sich hin. Für viele höchste Zeit, den Tannenbaum loszuwerden. Um die Abfuhr kümmert sich wieder die Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS). Sie nennt alle Termine, schon am Montag geht‘s los.

Montag, 8. Januar: Westhagen, Detmerode, Mörse, Große Kley, Ehmen ohne Kerksiek

Dienstag, 9. Januar: Sandkamp, Sülfeld, Fallersleben komplett mit Kleekamp

Mittwoch, 10. Januar: Hattorf, Kerksiek, Heiligendorf, Neindorf

Donnerstag, 11. Januar: Almke, Waldhof, Barnstorf, Hehlingen, Nordsteimke

Freitag, 12. Januar: Neuhaus, Steimker Berg, Steimker Gärten, Sonnekamp

Montag, 15. Januar: Reislingen komplett, Hellwinkel, Ostsiedlung

Dienstag, 16. Januar: Stadtmitte, Rothenfelde, Schillerteich, Heßlingen, Hageberg komplett, Laagberg, Hohenstein, Wohltberg

Mittwoch, 17. Januar: Velstove, Brackstedt, Warmenau, Kästorf, Alt-Wolfsburg, Kreuzheide, Tiergartenbreite

Donnerstag, 18. Januar: Teichbreite, Bürgerkämpe, Wendschott, Vorsfelde

Freitag, 19. Januar: Eichelkamp, Klieversberg, Köhlerberg, Rabenberg

Weitere Informationen rund um die Müllabfuhr und weitere Möglichkeiten zur Entsorgung gibt‘s auf der Homepage der WAS unter www.was-wolfsburg.de.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

red