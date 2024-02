Wolfenbüttel. Was aktuell in der Fußgängerzone gebaut wird, das erläutert die Stadtverwaltung. Welche Bereiche betroffen sind, lesen Sie hier.

Ein Baustellen-Update zur Fußgängerzone kommt von der Stadt. Im Abschnitt zwischen Bankhaus Seeliger und den Straßen Am Alten Tore/Bärengasse stehen demnach weiterhin die Arbeiten am Regenwasserhauptkanal an. Die Pflanzeninsel vor Depot wird zurückgebaut. Gelegt wird weiterhin jeweils eine provisorische Leitung von der verlegten Schmutzwasserhauptleitung und verlegten Regenwasserhauptleitung in Richtung Stadtmarkt. Diese Leitungen sollen dann außerhalb des Baubereichs liegen und zum späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden.

In Wolfenbüttels Innenstadt werden auch Hausanschlüsse erneuert

Im Bauabschnitt zwischen Am Alten Tore und der Okerstraße stehen weiterhin die Anschlüsse von Gashausanschlüssen auf der Agenda, so die Stadt weiter. Zwei Wasserhausanschlüsse auf der Südseite werden ebenso verlegt. Im Anschluss werden die Drainage und die Abläufe für die Mittelrinne hergestellt, diese Arbeiten sind Voraussetzung für den Beginn des Straßenbaus.

Auch in der Okerstraße geht es weiter

Im dritten Bauabschnitt ab der Okerstraße wird aktuell die Regenwasserhauptleitung in offener Bauweise hergestellt, und parallel zu den Arbeiten werden die Schmutzwasserhausanschlüsse auf der Südseite gefertigt.

