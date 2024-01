Wolfenbüttel. Verschiedene Ideen laufen parallel zur Großbaustelle auf der Lange Herzogstraße. Was es mit der neuen Idee auf sich hat.

Neues von der Baustelle in Wolfenbüttels Innenstadt: Los geht es an diesem Montag, 15. Januar, mit dem Wolfenbütteler Gewinnspiel „Buddel-Bon“, bei dem es laut Stadt Preise im Wert von mehr als 10.000 Euro zu gewinnen gibt. Hintergrund: Wegen der Wetterlage konnten die Bauarbeiten in der Fußgängerzone noch nicht fortgesetzt werden. Mit dem „Buddel-Bon“ soll sich das Einkaufen nun besonders lohnen. Mit jedem Einkaufsbon ist eine Teilnahme möglich. In Geschäften der Innenstadt liegen grüne Teilnahme-Umschläge aus. Pro Umschlag kann ein Bon in Höhe von mindestens 10 Euro eingereicht werden, so die Stadt.

So läuft die Aktion rund um die City-Baustelle

Der Aktionszeitraum läuft bis 15. März. Auf dem Bon muss die Geschäftsadresse erkennbar sein. Die Umschläge sind auch kostenlos im Rathaus, in der Tourist-Info, in der Theaterkasse und im Baustellenbüro (Lange Herzogstraße 44) erhältlich. Die Verlosung findet dann am 27. März statt. Mehr unter: www.citybaustelle.de.

Im Sommer 23 wurde mit der Umgestaltung der Wolfenbütteler Fußgängerzone begonnen. Die Baumaßnahmen werden auch in diesem Jahr fortgeführt. Bei der Durchführung wird besonders auf die Erreichbarkeit der Fußgängerzone und der dort ansässigen Geschäfte geachtet. Um die betroffenen Betriebe auch während der Bauphase bestmöglich zu unterstützen, wurden in Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfenbüttel und dem Citymanagement des örtlichen Händlervereins IWW verschiedene Werbemaßnahmen und Marketingaktionen durchgeführt, schreibt die Stadt zum Hintergrund der Aktion. red