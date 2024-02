Wolfenbüttel. Das Problem teilt die Wolfenbütteler Trinitatiskirche mit vielen historischen Gebäuden. Das steckt hinter der Absage an große Konzerte.

Als Reverend Gregory M. Kelly und The Best oft Harlem Gospel zum Konzertfinale in der Wolfenbütteler Trinitatiskirche ansetzen, hält es die Gäste nicht mehr auf ihren Plätzen. Stehend und klatschend singen sie „Love Somebody“ und anschließend „Amen“. Es gibt lang anhaltenden Applaus, gefolgt von einer Zugabe. Das Konzert im Januar war ausverkauft. Ähnlich gut besucht waren „Die Himmlische Nacht der Tenöre“ und das Konzert der bekannten Musical-Sängerin Angelika Milster, ebenfalls im Januar. Es dürften aber absehbar die letzten großen Konzerte in der Kirche gewesen sein: Die Kirchengemeinde stellt das Gebäude einstweilen nicht mehr für große Veranstaltungen zur Verfügung. Hintergrund sind Brandschutzauflagen des Landes Niedersachsen, die vom Landkreis Wolfenbüttel und der Stadt umgesetzt werden.