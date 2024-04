Hornburg. In Hornburg und Wolfenbüttel ist es zu Fällen von Vandalismus gekommen. Eine Böller-Explosion zerstört einen Stempelkasten und ein Fenster.

In Hornburg ist ein Stempelkasten des Tourismusamts in der Nacht von Montag auf Dienstag explodiert. Das teilt die Polizei mit. Demnach vernahm eine Anwohnerin gegen 2 Uhr in der Schloßbergstraße einen lauten Knall. Am nächsten Morgen stellte sie dann Schäden an einem Fenster ihres Hauses fest und entdeckte, dass der Stempelkasten nicht mehr an ihrem Gartenzaun befestigt war. Stattdessen lagen Trümmer des Kastens verstreut auf dem Boden.

Die Polizei Schladen geht ersten Hinweisen nach, dass ein Böller zur Sprengung genutzt wurde. Trümmerstücke durchschlugen eine Fensterscheibe des Wohnhauses.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Die Polizei Schladen bittet um Zeugenhinweise unter (05335) 929660.

Vandalierer suchen Michael-Preatorius-Platz in Wolfenbüttel heim

Im Zeitraum vom 7. April, 12 Uhr, bis zum 9. April, 10 Uhr, ist es rund um die Hauptkirche am Michael-Praetorius-Platz in Wolfenbüttel zu Vandalismus gekommen. Das teilt die Polizei mit. Unbekannte Täter beschädigten Gegenstände im Außenbereich der Kirche, darunter eine Lampe und ein Schild. Die Schadenshöhe wird von der Polizei auf zirka 300 Euro geschätzt.

Die Polizei in Wolfenbüttel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Zeugen, die im besagten Zeitraum verdächtige Aktivitäten in der Nähe der Hauptkirche bemerkt haben oder Hinweise zum Vandalismus geben können, sollen sich beim zuständigen Polizeikommissariat melden unter: (05331) 9330.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Wolfenbüttel lesen:

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red