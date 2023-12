Wolfenbüttel. Die Hochwasser-Einsätze bringen die Helfer an die Erschöpfungsgrenze. Lukanic fordert aus diesem Grund eine „stille Neujahrsnacht“.

Das Hochwasser hat Wolfenbüttel fest im Griff. Seit fast einer Woche gibt es in der Stadt kaum ein anderes Thema mehr. Die Einsatzkräfte sind Tag und Nacht an der Oker oder auf dem Bauhof unterwegs. Und aus diesem Grund wendet sich Wolfenbüttels Bürgermeister Ivica Lukanic nun vor dem Jahreswechsel mit einem Appell aus der Einsatzzentrale des Rathauses an die Wolfenbüttelerinnen und Wolfenbütteler.