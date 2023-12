Wolfenbüttel. Die große Hilfsbereitschaft in der Stadt macht Bürgermeister Ivica Lukanic stolz. Das Materiallager ist wieder aufgefüllt.

Vom Alltag sei Wolfenbüttel meilenweit entfernt, heißt es in der jüngsten Mitteilung der Stadt zur Hochwasserlage. Dieser Satz macht sehr deutlich, wie groß die Anspannung nach wie vor ist in der Lessingstadt. Seit vielen Tagen und somit natürlich auch über die Weihnachtsfeiertage sind unzählige Kräfte und Helfer in der Stadt und im Landkreis im Einsatz – und ein Ende ist noch längst nicht in Sicht.