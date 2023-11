Wolfenbüttel. Auf der Kreuzung Salzdahlumer Straße/Neuer Weg krachte es am Montagabend. Zwei Wagen kollidierten. Welcher Wagen hatte Grün?

Ein Zusammenstoß zwischen einem VW Up und einem Kia auf der Kreuzung Neuer Weg/Salzdahlumer Straße in Wolfenbüttel hat am Montagabend zwei Verletzte gefordert.

Die Fahrerin des Kia befuhr den Neuen Weg in Richtung Braunschweig. Die andere Unfallbeteiligte wollte mit ihrem VW die Kreuzung vom Mittelweg her kommend überqueren. Auf der Kreuzungsmitte kollidierten die beiden Kleinwagen. Wer von den beiden Fahrerinnen die Kreuzung bei Rot beziehungsweise bei Grün überquerte, wird von der Polizei Wolfenbüttel ermittelt.

Die beiden Verletzten brachte das DRK ins Klinikum, die Feuerwehr beseitigte die Fahrzeugtrümmer.