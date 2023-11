Braunschweig. Die Evakuierung bei Bombenentschärfung in Braunschweig wirft bei Lesern Fragen auf. Wir beantworten sie. Darf zwangsevakuiert werden?

Nachdem am Sonntag etwa 5000 Menschen ihre Wohnungen in Braunschweig wegen eines Bombenfunds verlassen mussten, herrscht zunächst Erleichterung: Beide Weltkriegsbomben konnten entschärft werden, ohne dass jemand zu Schaden kam. Das ist keine Selbstverständlichkeit: Bei einer eigentlich routinemäßigen Entschärfung in Göttingen im Jahr 2010 waren bei der Explosion einer Fliegerbombe drei Kampfmittelspezialisten ums Leben gekommen, sechs weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.