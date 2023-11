Schöppenstedt. Welche Bedenken, welche Wünsche haben Halter aus dem Landkreis und ganz Niedersachsen? Landtagsabgeordneter Marcus Bosse im Gespräch.

Bruno und Joschi sind „Polski Owczarek Podhalanski“. Bei diesem recht langen Namen handelt sich um eine Hunderasse. Es sind die beiden Hütehunde von Maike Groß aus Schöppenstedt. Seit dem Sommer bewachen sie das Land am Rande der Ortschaft. Aus einem ganz bestimmten Grund: „Ich habe zunehmend Angst vor dem Wolf.“ Die Sorge vor dem in der EU besonders geschützten Raubtier beschäftigt nicht nur Groß, die Schafe und Pferde hält. Sie beschäftigt Landwirte und Tierhalter, die an diesem Samstagmittag auf dem Gelände der Schöppenstedterin mit den Landtagsabgeordneten Marcus Bosse und Christoph Willeke (beide SPD) zusammengekommen sind.