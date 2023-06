(Symbolbild) Jugendliche wollten in der Langen Straße in Wolfenbüttel ein Fahrrad stehlen.

Polizei Wolfenbüttel Kinder wollen Fahrrad in Wolfenbüttel stehlen und werden gestoppt

Zwei Kinder im Alter von gerade einmal 14 und 15 Jahren haben am Samstagabend versucht, ein Fahrrad in Wolfenbüttel zu stehlen. Wie die Polizei berichtet, waren sie gegen 20.30 Uhr mit einem Seitenschneider in der Langen Straße zugange und wollten das Spiralschloss eines abgestellten Fahrrades durchtrennen.

Dabei wurden sie von dem Zeugen beobachtet und bis zum Eintreffen der zuvor informierten Polizei festgehalten. Ein Strafverfahren gegen die Jugendlichen wurde eingeleitet.

red

