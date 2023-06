Wolfenbüttel: Radfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß mit Auto

Wolfenbüttel. Im Wolfenbütteler Ortsteil Linden sind am Freitag ein Radfahrer und ein Auto kollidiert. In Sickte sucht die Polizei nach einem Schadensverursacher.

In der Straße Siedlung in Wolfenbüttel sind am Freitag ein Fahrradfahrer und ein Auto kollidiert. Laut Polizei übersah der 23-jährige Autofahrer beim Abbiegen gegen 14.35 Uhr einen bevorrechtigten Wagen.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro.

Sickte: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Während eines Einkaufs in einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße in Sickte ist ein ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkplatz abgestelltes Auto am Freitagmorgen beschädigt worden. „Das Spurenbild deutet darauf hin, dass es sich bei dem Unfallverursacher um eine Person mit einem Einkaufswagen handeln könnte“, erklärt die Wolfenbütteler Polizei.

Bei dem beschädigten Fahrzeug, einem VW T-Roc, entstand durch Lackkratzer und Eindellungen am Kotflügel hinten links ein Schaden in Höhe von zirka 800 Euro. Da sich kein Verursacher zu erkennen gab, bitten die Polizei Cremlingen und die Polizei Wolfenbüttel unter den Telefonnummern (05306) 932230 und (05331) 9330 um mögliche Zeugenhinweise. Der Unfall soll zwischen 8.30 und 8.45 Uhr geschehen sein.

red

