Unfall auf A36 bei Wolfenbüttel – Vollsperrung

Wolfenbüttel. Laut Wolfenbüttels Feuerwehr sind mehrere Fahrzeuge an dem A36-Unfall beteiligt gewesen. Die Strecke ab der Anschlussstelle Nordwest ist dicht.

Ein Unfall auf der Autobahn 36 bei Wolfenbüttel führt am Mittwochabend zu einer Vollsperrung. (Symbolbild)

Auf der Autobahn 36 bei Wolfenbüttel hat sich am Mittwochabend ein Unfall ereignet. Komplett gesperrt ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Wolfenbüttel-Nordwest und Wolfenbüttel-Nord – und zwar in Fahrtrichtung Braunschweig. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Nordwest auf die Landesstraße 615 abgeleitet.

Laut einem Feuerwehr-Sprecher sind mehrere Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt gewesen – zwei Menschen haben sich demnach verletzt. Der Rettungsdienst versorgte sie. Laut Verkehrsmanagementzentrale war zudem ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Ortsfeuerwehren Wolfenbüttel und Groß Stöckheim wie auch die Polizei sicherten die Unfallstelle ab. Die Feuerwehrleute kümmerten sich zudem um ausgelaufene Betriebsstoffe.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

Mehr Nachrichten aus Wolfenbüttel und Umgebung:

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de