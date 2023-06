Wolfenbüttel. Das große Musikfestival im Seeliger Park steht in den Startlöchern. Auch der Förderverein freut sich darauf – und über Spenden und neue Mitglieder.

Seeliger Park Summertime Festival in Wolfenbüttel: Am Freitag geht es los

Schon an diesem Wochenende, 9. und 10. Juni, findet das Summertime Festival im Seeliger Park in Wolfenbüttel statt. Ein Jahr lang hat ein junges, ehrenamtliches Organisationsteam das Festival vorbereitet. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein buntes Programm mit regionalen und überregional bekannten Bands, Gastronomie und abwechslungsreichem Rahmenprogramm, schreibt der Förderverein Summertime Festival Wolfenbüttel e.V. in einer Pressemitteilung.

Tombola mit interessanten Preisen

Der Verein hat es sich nach eigenen Angaben zur Aufgabe gemacht, Förder- und Spendengelder für das Festival zu sammeln. Beim Festival wird der Verein eine Tombola veranstalten, bei der die Besucherinnen und Besucher kleinere und große Preise, darunter Merchandise, Tickets für andere Musikfestivals und für das Summertime Festival 2024 gewinnen können.

Bereits auf dem Weihnachtsmarkt hatte der Summertime Festival Wolfenbüttel e.V. erfolgreich eine Tombola veranstaltet, schreibt der Verein weiter. Der Erlös komme nun ebenfalls dem Organisationsteam des Festivals zugute. „Das Summertime Festival ist ein Herzensprojekt in Wolfenbüttel. Junge Menschen organisieren ehrenamtlich ein Musikfestival und gestalten so die Kultur in Wolfenbüttel aktiv mit. Das bringt Menschen zusammen und verdient unsere Unterstützung“, betont Susanne Sobottke, stellvertretende Vorsitzende des Vereins, die Besonderheit des Festivals.

Tickets sind noch erhältlich

Wer das Summertime Festival unterstützen möchte, kann Karten kaufen oder verschenken. Tickets gibt es unter www.summertimefestival.de oder in der Veränder.Bar. Der Förderverein freut sich aber auch über neue Mitglieder und Spenden zugunsten des Festivals.

