Wolfenbütteler Gaststätten im Visier der Polizei

Wolfenbüttel. In einer gemeinsamen Kontrollaktion mit den zuständigen Behörden und Behördenteilen standen Kontrollen in Wolfenbüttel, Peine und Salzgitter im Fokus.

In einer gemeinsamen Kontrollaktion mit den zuständigen Behörden und Behördenteilen der Städte Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel, dem Hauptzollamt Braunschweig sowie der Steuer- und Finanzbehörden hätten am Freitagabend und in den Nachtstunden Kontrollen in Gaststätten stattgefunden, teilt die Polizei mit.

Das Hauptaugenmerk habe auf der Einhaltung Vorschriften wie der Überprüfung arbeitsrechtlicher Vorgaben gelegen. Insbesondere Ordnungswidrigkeiten und Straftaten, wie illegales Glücksspiel, seien festgestellt und geahndet worden, heißt es weiter. Die Kontrollen, die zeitgleich im Stadtgebiet von Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel stattfanden, führten zum Auffinden zahlreicher manipulierter oder illegaler Spielautomaten, heißt es. Ordnungswidrigkeiten gegen arbeitsrechtliche Vorschriften wurden geahndet. Eine Anzeige wegen des Verdachtes eines Drogendeliktes kam hinzu. Auch trafen die Beamten einen Mann an, gegen den ein Haftbefehl vorliegt. Zudem liegt ein Verstoß gegen das Waffengesetz vor. Die Kontrollen liefen insgesamt friedlich und kooperativ, so die Polizei.

red

