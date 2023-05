Wolfenbüttel: 73-Jähriger kracht gegen Haltestelle und Hydranten

Wolfenbüttel. Ein 73-jähriger Autofahrer fuhr in Wolfenbüttel unter anderem gegen einen Hydranten und gegen eine Laterne. Unbekannte brachen in ein Wohnhaus ein.

Ein 73-jähriger Autofahrer ist aus bislang unerklärlichen Gründen von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Hydranten auf dem Gehweg auf der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße in Wolfenbüttel kollidiert. Das berichtete die Polizei am Freitag. Der Hydrant riss durch den Aufprall vom Boden ab und schleuderte mehrere Meter weiter gegen ein geparktes Fahrzeug.

Den Polizeiangaben zufolge stieß der 73-Jährige mit seinem Wagen im weiteren Verlauf seiner Fahrt noch gegen einen Zaun, eine Ersatzbushaltestelle und eine Laterne, bevor der Wagen schließlich zum Stillstand kam. Der Fahrer und eine 69-jährige Insassin blieben unverletzt, der Pkw wurde durch den Unfall beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 9000 Euro, teilt die Polizei mit.

Unbekannte brechen in Wohnhaus ein – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben am Mittwochabend das Fenster eines Wohnhauses am Rotdornweg eingeworfen und sind in das Haus eingebrochen. Laut Polizeibericht betraten und durchwühlten die Täter sämtliche Räume. Die Polizei kann derzeit noch keine Angaben dazu machen, was gestohlen wurde und in welcher Höhe sich der Schaden befindet. Um Hinweise wird gebeten, Zeugen sollen sich bei der Polizei Wolfenbüttel unter 05331 9330 melden.

