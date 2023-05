Vortrag zum Thema „Hass im Netz“ für Schulen in der Region

In den sozialen Netzwerken werden Menschen tagtäglich mit diskriminierender und abwertender „Hate Speech“ (Hassrede) konfrontiert. Hass im Netz zu bekämpfen, ist dabei nicht nur ein individuelles, sondern auch ein politisches Ziel. Dabei selbst jedoch nicht ins Kreuzfeuer zu geraten, ist gar nicht so leicht. Was sich hinter Hass im Netz verbirgt und wie man Hass im Netz entgegnen kann, möchte unsere Zeitung beim Digital Day für Schulklassen mit Experten beleuchten. Der Digital Day für alle Klassen ab der 5. Stufe findet am Freitag, 2. Juni, von 10 bis 12 Uhr im Medienhaus, Hintern Brüdern 23 in Braunschweig statt.

Drei Experten werden den Schülern Fragen beantworten

Von Hate Speech können einzelne Personen, aber auch Personengruppen betroffen sein. Oft sind es rassistische, antisemitische oder sexistische Kommentare, die bestimmte Menschen oder Gruppen als Zielscheibe haben. Über das Pflichtbewusstsein, etwas gegen diese Hasskommentare zu unternehmen und sich verantwortungsvoll im Netz zu äußern, wollen wir beim Digital Day 2023 sprechen. Einen Input-Vortrag zum Thema wird der Medienexperte aus unserer Region Falk-Martin Drescher halten. Im Anschluss werden wir mit der Braunschweiger Content-Creatorin Adina Eggert und einer Vertreterin der Polizei Braunschweig das Thema beleuchten und die Fragen der Schülerinnen und Schüler klären.

Anmeldungen ab sofort möglich

Anmeldung: Sie möchten mit Ihrer Klasse beim Digital Day am

2. Juni dabei sein? Dann melden Sie sich gerne bei uns bis Montag,

29. Mai, an. Per E-Mail: ida.wittenberg@funkemedien.de

Nennen Sie Ihren Namen, den Namen der Schule und die Anzahl der Schüler und Begleitpersonen. Wir lassen Ihnen im Anschluss gerne eine Bestätigung zukommen.

Die Veranstaltung wird etwa zwei Stunden dauern, und wir freuen uns, wenn die Schüler für die geplante Diskussion ihre Fragen mitbringen oder uns gerne vorab ebenfalls per E-Mail zukommen lassen. Wir freuen uns auf einen spannenden Digital Day gemeinsam mit Ihnen und Ihren Schulklassen.

