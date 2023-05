Tödlicher Unfall in Peine: Autofahrerin erfasst Radfahrer

Peine. Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag in Peine. Ein 37-jähriger Radfahrer verstarb nach dem Zusammenstoß mit einem Pkw.

Eine 22-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagabend einen Radfahrer in Stederdorf in Peine erfasst. Das 37-jährige Unfallopfer erlag trotz Reanimationsversuchen seinen Verletzungen. Das berichtet die Polizei am Freitag.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus der Region:

Nach bisherigem Ermittlungsstand sei die 22-jährige Autofahrerin auf der Ortsumgehung, aus Richtung Peine kommend, gefahren. In Höhe der Kreuzung Mühlenweg hat der von rechts kommende Radfahrer die Fahrspur der Frau gekreuzt, wo es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw kam. Ein anwesender Zeuge begann laut Polizeiangaben unverzüglich nach dem Unfall bis zum Eintreffen der Rettungskräfte mit den Reanimationsmaßnahmen. Der Radfahrer erlag dennoch seinen schweren Verletzungen. Die Unfallstelle war bis 21:50 Uhr voll gesperrt, informiert die Polizei. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Täglich wissen, was in Peine passiert: Hier kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de