Weddel. Zur selben Zeit brachen Unbekannte in eine Kita in Schandelah ein. Und: In Wolfenbüttel geriet eine Frau im Bus mit Kontrolleuren aneinander.

Polizei Wolfenbüttel Polizei: Unbekannte brechen in Gemeindehaus in Weddel ein

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in das Gemeindehaus in Weddel eingebrochen. Laut Polizei durchsuchten die Unbekannten in der Zeit zwischen 21 und 7 Uhr zahlreiche Behältnisse. Ob sie etwas gestohlen haben, ist derzeit noch unklar. Der Schaden beträgt aber mindestens 1000 Euro. Zeugenhinweise zur Sache nimmt die Polizei Cremlingen unter der Telefonnummer (05306) 932230 auf.

Zudem sind Unbekannte in Schandelah in die Kita am Kleiberg eingebrochen – ebenso in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt und brachen im Inneren teils gewaltsam Behältnisse auf. „Offensichtlich ohne Beute verließen die Täter den Tatort“, heißt es von der Polizei. Auch hierfür sind die Beamten in Cremlingen zuständig.

Hornburg: Unbekannte stehlen Arbeitsgeräte aus zwei Gartenlauben

In Hornburg wiederum haben Unbekannte zwei Gartenlauben aufgebrochen – und zwar in der Zeit zwischen dem 4. und 10. Mai. Vermutlich kletterten die Täter über den Gartenzaun am Bruhlsweg. Sie erbeuteten elektronische Arbeitsgeräte wie Akkuschrauber und Bohrer und verursachten einen Schaden von mindestens 500 Euro. Zeugenhinweise sind an die Polizei Schladen unter der Telefonnummer (05335) 929660 zu richten.

Wolfenbüttel: Frau fährt ohne gültigen Fahrschein Bus

In Wolfenbüttel hat am Mittwoch eine 24 Jahre alte Frau Ärger bereitet. Gegen 12.10 Uhr war sie am Kornmarkt von Kontrolleuren im Linienbus nach einem Fahrschein gefragt worden. Da sie offenbar ohne Ticket unterwegs war, versuchte sie, vor dem Eintreffen der Polizei zu fliehen.

Gegenüber den Kontrolleuren zeigte sie ein „auffälliges verbales Verhalten“ und filmte sie, berichtet die Polizei. Sie versuchte zudem, diese zu schubsen. Die Polizei ermittelt nun gegen die 24-Jährige.

