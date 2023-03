Unbekannte brechen in Café in Sickte ein

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind unbekannte Täter gewaltsam in ein Café in Sickte eingebrochen, teilt die Polizei mit. Mehrere Räume sind in dem Café im Triftweg von den und dem Unbekannten durchsucht worden. Ob sie etwas entwendet haben, ist bisher unklar. Hinweise: 05331 9330.

Frau wird in Wolfenbüttel bestohlen

Eine 59-jährige Frau ist am Dienstagmittag beim Einkauf in einem Einkaufsmarkt in Wolfenbüttel, Neuer Weg, bestohlen worden. Laut Polizei wurde der 59-Jährigen eine Geldbörse aus der Handtasche im Einkaufswagen entwendet. Hinweise: 05331 9330.

Lesen Sie mehr:

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de