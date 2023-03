Sickte. Ein Fahrer ist in Sickte im Landkreis Wolfenbüttel mit einem parkenden Auto zusammengestoßen. Die Polizei stellte fest: Der Mann war stark betrunken.

Ein betrunkener Autofahrer hat in Sickte für einen Unfall gesorgt: Er kam von der Straße ab und stieß mit einem parkenden Auto zusammen. Es entstand hoher Sachschaden. (Symbolbild)

Blaulicht Wolfenbüttel Alkoholfahrt in Sickte: Fahrer baut Unfall mit 1,48 Promille

Ein 52-jähriger Fahrer hat am Mittwochvormittag in Sickte im Landkreis Wolfenbüttel einen Verkehrsunfall verursacht – mutmaßlich weil er betrunken war. Das meldet die Polizei am Donnerstag.

Trunkenheitsfahrt in Sickte

Weiter heißt es, der Mann sei aus ungeklärter Ursache in der Schöppenstedter Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem parkenden Auto kollidiert. Die Polizei bemerkte bei der Unfallaufnahme, dass der Mann deutlich betrunken war.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Die Beamten entnahmen ihm Blut und stellten seinen Führerschein sicher. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Das Auto des 52-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

red

