Cremlingen. Hunderte Porträts ukrainischer Kriegsflüchtender, die jetzt im Kreis Wolfenbüttel sind, werden in der Gemeindeverwaltung gezeigt.

Foto-Ausstellung Ausstellung „Gesichter der Ukraine“ ist in Cremlingen zu sehen

In der Wanderausstellung „Gesichter der Ukraine“ zeigt Wolfenbütteler Fotograf Henning Kramer bis 5. April in der Gemeindeverwaltung Cremlingen Ostdeutsche Straße 22, eine Auswahl aus einigen hundert Porträts ukrainischer Kriegsflüchtender, die den Weg in den Landkreis Wolfenbüttel gefunden haben.

Mit Spenden soll regenerative Stromversorgung gekauft werden

Ein Ausstellungskatalog wird gegen Spenden abgegeben, aus denen für Schulen vor Ort eine regenerative Stromversorgung gekauft wird. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 9 bis 12 Uhr, Dienstag 14 bis 17 Uhr.

red

