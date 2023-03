Quad überschlägt sich in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel hat es einen Quadunfall gegeben, in Schöppenstedt haben Müllbehälter gebrannt. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Mit seinem Quad überschlagen hat sich am Sonntagmorgen ein 44-Jähriger in Wolfenbüttel. Laut Polizei wollte der Mann vom Neuen Weg in die Straße Grüner Platz abbiegen. Doch die Fahrbahn war Nass vom Regen – somit kam er ins Schleudern und überschlug sich schließlich. Das Quad kam an zwei geparkten Autos zum Stehen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 650 Euro.

Unbekannte zünden Abfallbehälter am Schöppenstedter Schützenplatz an

Gebrannt haben fünf Müllbehälter am Schützenplatz in Schöppenstedt. Wie die Polizei mitteilt, hat die Feuerwehr Schöppenstedt die Brände gegen 6 Uhr gelöscht. Vermutlich haben Unbekannte die Behälter in Brand gesetzt. Ein sechster Behälter wurde beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise: 05331 9330.

Lesen Sie mehr:

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de