Unbekannte stehlen Audi in Wolfenbüttel

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Uhlandstraße gestoßen. Es handelt sich um einen Audi A6 mit einem Wert von rund 15.000 Euro. Die Tat soll zwischen 20.45 Uhr am Montagabend und 6.40 Uhr am Dienstagmorgen geschehen sein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an 05331 9330.

Wohnungseinbruch in Cremlingen

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag zwischen 12.50 und 21.05 Uhr nach Aufhebeln der Terrassentür in eine Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses in Cremlingen eingebrochen. Die Räumlichkeiten in der Straße „Im Dorfe“ wurden durchsucht, dabei fanden die Täter Bargeld. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise an (05331) 9330.

red

