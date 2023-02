Versuchter Einbruch im Kreis Wolfenbüttel: 6000 Euro Schaden

Wolfenbüttel. Am Wochenende haben Unbekannte versucht in einen Baucontainer nahe Wolfenbüttel einzubrechen. Doch der Versuch misslang.

Unbekannte haben am Wochenende versucht einen Baucontainer bei Adersheim nahe Wolfenbüttel aufzubrechen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, misslang der Einbruch. Die Täter versuchten im Anschluss daraufhin in eine Walze und einen Bagger einzudringen und schlugen Front- und Seitenscheiben ein.

Polizei Wolfenbüttel schätzt: 6000 Euro Schaden

Die Tat ereignete sich auf einer Baustelle an der Landstraße 495 im Bereich Adersheim zwischen Freitagmittag und Sonntagfrüh, so die Polizei weiter. Der Schaden werde auf rund 6000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: (05331) 9330.

red

