Wolfenbüttel. Im Wolfenbütteler Stadtteil Ahlum steht der Dachstuhl eines Wohnhauses in Flammen. Die Details zum Einsatz.

In Wolfenbüttel find ein Dachstuhl am Montagabend Feuer.

Blaulicht Wolfenbütteler Wohnhaus in Brand – Drohne im Einsatz

Die Feuerwehr ist am Montag gegen 21.30 Uhr in Wolfenbüttel ausgerückt. Im Sylbeeksweg im Stadtteil Ahlum brannte der Dachstuhl eines Wohnhauses, informiert die Feuerwehr. Vor Ort angekommen verschafften sich die Einsatzkräfte demnach einen Überblick und forderten Verstärkung an. Außerdem bildeten sie vier Einsatzabschnitte, um den Einsatz abzuarbeiten. Zur Betreuung der betroffenen Personen sind darüber hinaus Notfallseelsorger im Einsatz. Verletzt wurde durch de Brand nach ersten Angaben niemand. Die betroffene Wohneinheit wird laut Feuerwehr bis auf Weiteres jedoch nicht bewohnbar sein.

Gegen 23.50 meldet die Feuerwehr, dass Feuer inzwischen unter Kontrolle sei. Demnach nehmen die Feuerwehrleute weiterhin Nachlöscharbeiten vor. Zur Suche nach Glutnestern ist außerdem eine Drohne im Einsatz.

Lesen Sie weitere Blaulicht-Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Über dem brennenden Wohnhaus in Wolfenbüttel staut sich der Rauch. Foto: Feuerwehr Wolfenbüttel

Dieser Artikel wird aktualisiert.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de