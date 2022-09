Einbruch in Kissenbrück: Täter stehlen Schmuck und Bargeld

Kissenbrück. Am helllichten Tag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Kissenbrück im Kreis Wolfenbüttel ein. In Cremlingen stahlen Diebe einen roten Mazda.

In ein Kissenbrücker Einfamilienhaus sind unbekannte Täter am Montag eingebrochen. Die Polizei sucht nach Hinweisen. (Symbolfoto)

Unbekannte sind am Montag zwischen 9.30 Uhr und 16.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Allee in Kissenbrück eingebrochen. Nach Angaben der Polizei stahlen die Täter nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Polizei Wolfenbüttel bittet um Hinweise unter (05331) 9330.

Autodiebstahl in Cremlingen – Roter Mazda gestohlen

In Cremlingen haben unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Auto gestohlen. Wie die Polizei berichtet, parkte der Pkw am Straßenrand der Landstraße in Hemkenrode. Das Auto ist zwischen Sonntagabend 23 Uhr und Montagmorgen 6.45 Uhr verschwunden. Der Wert des roten Mazdas CX-5 liegt bei 25.000 Euro. Zeugen können Hinweise unter der Nummer (05331) 9330 angeben.

