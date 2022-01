Wolfenbüttel. Auch in der nächsten Woche sind die Mobilen Impfteams wieder im Landkreis unterwegs. Außerdem gibt es zwei Sonderimpfaktionen in Wolfenbüttel.

Corona in Wolfenbüttel Hier wird kommende Woche in Wolfenbüttel geimpft

Im stationären Impfangebot des Landkreises im KOMM an der Schweigerstraße 8 in Wolfenbüttel gibt es in der kommenden Woche neben dem regulären Impfangebot wieder Impfungen für Kinder ab 5 Jahren, das teilt der Landkreis mit.

Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 13 Uhr sowie von 13.30 bis 17 Uhr erfolgen dann Erst-, Zweit-, und Auffrischungsimpfungen für Personen ab 12 Jahren sowie Erst- und Zweitimpfungen für über 5-Jährige. Ein Termin muss vorher nicht vereinbart werden. Der letzte Einlass ist um 16.45 Uhr.

Sonderimpfaktionen: After Work

Zusätzlich gibt es im stationären Impfangebot des Landkreises im KOMM an der Schweigerstraße 8 in Wolfenbüttel eine Sonderimpfaktion: Das Impfzentrum ist am Dienstag- und Donnerstagabend auch von 18 bis 22 Uhr geöffnet. Außerdem können sich Impfwillige an beiden Tagen ihre für Sie jeweils zugelassenen Impfstoffe frei auswählen.

Mitgebracht werden müssen ein entsprechendes Ausweisdokument sowie Impfpass/Impfnachweis, wenn es sich um eine Zweit-, Auffrischungs- oder Optimierungsimpfung handelt. Personen, die den Anamnese- und Einwilligungsbogen bereits ausgefüllt mitbringen möchten, finden diesen auf den Internetseiten des Robert-Koch-Instituts (RKI).

Mobile Impfteams impfen immer von 10 bis 16 Uhr

Der Landkreis gibt einen speziellen Hinweis für Kinder-Impfungen in der Schweigerstraße und in den Gemeinden durch das Mobile Impfteam: Ein Elternteil oder eine sorgeberechtigte Person muss das Kind zur Impfung begleiten und ein Ausweisdokument dabeihaben. Ebenso sollte das Impfbuch des Kindes zum Termin mitgebracht werden.

Das Mobile Impfteam (MIT) des Landkreises macht auch nächste Woche wieder an verschiedenen Stationen Halt und bietet in der Zeit von 10 bis 16 Uhr Corona-Schutzimpfungen an. Auch hier muss vorher kein Termin vereinbart werden. Der letzte Einlass ist um 15.45 Uhr.

Die Termine im Überblick:

täglich (Mo-Fr), 9 bis 17 Uhr: Impfzentrum KOMM, Schweigerstraße 8, Wolfenbüttel

täglich (Mo-Fr), 16 bis 18 Uhr: Klinikum Wolfenbüttel, Neuer Weg 51a

Montag, 17. Januar, 10 bis 16 Uhr: Remlingen, Bürgerbüro, Im Kirchwinkel 4 und Denkte, Turnhalle, Im Windhuck 4

Dienstag, 18. Januar, 10 bis 16 Uhr: Steinlah, Haus des Dorfes, Schulstraße 2 und Sickte, Feuerwehrgerätehaus, An der Wabe

Dienstag, 18. Januar, 18 bis 22 Uhr: Impfzentrum KOMM

Mittwoch, 19. Januar, 10 bis 16 Uhr: Werlaburgdorf, Dorfgemeinschaftshaus, Mühlenwiese 15 und Wolfenbüttel, Kommisse, Kommißstraße 5

Donnerstag, 20. Januar, 10 bis 16 Uhr: Cremlingen, Außenstelle Gemeindeverwaltung, Sickter Straße 8a

Donnerstag, 20. Januar, 18 bis 22 Uhr: Impfzentrumm KOMM

Freitag, 21. Januar, 10 bis 16 Uhr: Groß Flöthe, Dorfgemeinschaftshaus, Westengrasweg 1 und Wolfenbüttel, toom-Baumarkt, Am Rehmanger

Auch die Hausärzte impfen

Impfwillige können sich auch über ihre Hausarztpraxis nach einer Impfung erkundigen und dort einen Termin machen. Über die Arztauskunft können freie Termine gesucht werden: www.arztauskunft-niedersachsen.de/ases-kvn/

red

