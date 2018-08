VW steckt Milliarden in vernetzte Autos - Übernahmen geplant

Wolfsburg. 3,5 Milliarden Euro sollten bis 2025 in eine Digitalisierungsoffensive fließen. Zudem will VW ein rein elektrisches Carsharing-Angebot starten.

Im Umbruch der Autobranche hin zu E-Mobilität und Digitalisierung will Volkswagen Milliarden in die Vernetzung seiner Autos stecken. 3,5 Milliarden Euro sollten bis 2025 in eine Digitalisierungsoffensive fließen, kündigte der Konzern am Donnerstag in Berlin an. Mit digitalen Angeboten und Diensten sollten künftig hohe Umsätze erzielt werden. VW plant mit Blick auf das nötige Software-Know-how auch Kooperationen und Übernahmen.

Autos würden „zunehmend zu digitalen „Devices“ auf Rädern“, sagte Marken-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann. Marken-Strategiechef Michael Jost erklärte: „Um diese Entwicklung zu meistern, müssen wir das Auto ein Stück weit neu erfinden.“

Zudem will VW unter der Submarke „We Share“ ein rein elektrisches Carsharing-Angebot an den Start bringen. Der Auftakt dazu soll im zweiten Quartal 2019 in Berlin sein - mit einer Flotte von 1500 E-Golf, später folgen 500 E-Up-Kleinwagen. Danach sollten weitere große Städte in Deutschland folgen. Ab 2020 soll das VW-Carsharing auf europäische Märkte sowie ausgewählte Städte in den USA und Kanada ausgeweitet werden. dpa