Von Paris gelernt: Wolfsburgs Lena Oberdorf macht den Mbappé

Das ist eine faustdicke Überraschung, aber eine besonders schöne: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg müssen im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris St. Germain (am heutigen Mittwoch, 21 Uhr, Dazn überträgt live) auf Nationalspielerin Lena Oberdorf verzichten. Dieses Geheimnis lüftet die Aufstellung, die die Uefa rund eineinhalb Stunden vor Spielbeginn veröffentlicht. Es ist ein Coup des nationalen Doublesiegers, der vor allem die Französinnen überraschen soll – vor drei Tagen aber tatsächlich noch nicht absehbar gewesen ist.

Hier war die Sorge noch groß: Ohne Fremdeinwirkung hatte sich Lena Oberdorf gegen Turbine Potsdam verletzt – glücklicherweise nur leicht. In Paris steht sie im Wolfsburger Aufgebot. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Rückblick: Am Freitag war die 21 Jahre alte Mittelfeldspielerin beim 5:0 gegen Turbine Potsdam unglücklich im Rasen hängen geblieben, hatte sich das Knie verdreht. Sofort schrillten alle Alarmglocken, auch wenn VfL-Trainer Tommy Stroot nach Abpfiff die Hoffnung geäußert hatte, dass es vielleicht nicht so schlimm sei. Oberdorf habe die Mannschaft schon mehrfach mit ihrer starken Muskulatur überrascht.

Ab Montag keimte die vage Hoffnung auf einen Einsatz auf

Am Sonntag folgte die teilweise Entwarnung mit der Diagnose Verstauchung des rechten Kniegelenks. Nach unseren Informationen stand ein Einsatz gegen Paris am Sonntag aber noch nicht zur Debatte, genau so vermeldete der Klub es dann auch. Erst als Oberdorf am Montag ins Lauftraining einstieg, keimte die vage Hoffnung auf, dass der VfL-Star vielleicht doch schon ein Thema für das Paris-Hinspiel werden würde.

Ab da wollte der VfL aber keinen Druck auf seine Topspielerin aufbauen – und setzte zugleich auf den Überraschungseffekt. Das Allerwichtigste dabei: Dass es Oberdorf nicht schwerer erwischt hat.

Und er konnte doch spielen...: Paris-Superstar Kylian Mbappe hätte nach Klubangaben das Achtelfinal-Hinspiel der Männer-Königsklasse gegen Bayern München eigentlich verpassen sollen, wurde aber doch eingewechselt. Foto: IMAGO / IMAGO/ActionPictures

Paris’ Männer haben es bei Kylian Mbappe ähnlich gemacht

Der Fall erinnert ein wenig an den Einsatz von Paris’ Kylian Mbappe Einsatz im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern. Mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel sollte der französische Superstar mindestens das Hinspiel gegen die Münchner verpassen. Dann war er aber doch dabei, wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Die VfLerinnen hatten somit sozusagen ausgerechnet von der Männer-Abteilung ihres Viertelfinal-Gegners gelernt...

Sowohl die Hinspiel-Niederlage als auch das Achtelfinal-Aus seiner Mannschaft konnte er aber nicht verhindern. Bei den Wolfsburgerinnen hätten sie also nichts dagegen, wenn die Parallelen mit dem Überraschungs-Einsatz am Mittwoch enden würden. Das Rückspiel gegen Paris findet dann am Donnerstag, 30. März, um 18.45 Uhr in der VW-Arena statt. Dann und auch beim Bundesliga-Spitzenspiel bei Bayern München (Samstag, 17.55 Uhr) ist Oberdorfs Einsatz dann allerdings keine Überraschung mehr.

