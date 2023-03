Oberdorf-Schock bei Wolfsburgs Kantersieg

Die gute Nachricht zuerst: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihr Bundesliga-Heimspiel gegen Schlusslicht Turbine Potsdam am Freitagabend deutlich mit 5:0 (1:0) gewonnen. Die Generalprobe vor dem Champions-League-Viertelfinale (Hinspiel, Mittwoch, 21 Uhr) gegen Paris St. Germain ist damit geglückt, ohne dass der VfL vor 2667 Fans im AOK-Stadion trotz des Kantersiegs den ganz großen Glanz versprüht hätten. Die schlechte Nachricht, die nachhallen wird: Topspielerin Lena Oberdorf musste den Platz kurz nach der Pause verlassen.

Eine erste Prognose gab’s direkt nach dem Spiel noch nicht. Aber es sah nicht gut aus: Oberdorf, bei der EM als beste Nachwuchsspielerin ausgezeichnet, wollte in den Zweikampf mit Potsdams Anna Gerhardt gehen, rutschte aus und verdrehte sich das linke Knie. Mannschaftsarzt Sebastian Kunz und Physiotherapeut Omar Rüppel stützten die Nationalspielerin, brachten sie sofort Richtung Kabine.

Felicitas Rauch (Mitte) brachte den VfL gegen ihren Ex-Klub in Führung. Am Ende überstanden die Wolfsburgerinnen die Generalprobe vor dem Champions-League-Spiel in Paris. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Huth: Oberdorf-Ausfall wäre „ein schwerer Verlust“

Svenja Huth, die mit vier Vorlagen glänzte, sagte: „Die erste Reaktion auf dem Platz war nicht so erfreulich. Sie hat eine ganz gute Muskulatur, deswegen hoffe ich, es war nur ein erster Schreck. Ihr Ausfall wäre natürlich ein schwerer Verlust für uns.“

Und das gerade vor so entscheidenden Wochen: Zwischen dem Hin- und Rückspiel gegen Paris wartet auch noch der Bundesliga-Hit bei Verfolger Bayern München (Sa., 25. März, 17.55 Uhr). Tommy Stroot verwies auf die kommenden Tage, meinte: „Warten wir ab, welches Feedback wir bekommen.“ Der Coach gab sich optimistisch und sagte weiter: „Obi hat uns durch ihre starke Muskulatur schon mehrfach überrascht.“

Nur Felicitas Rauch knackt Potsdams Bollwerk in Halbzeit 1

Stroot verzichtete im Spiel zunächst auf sein Torjägerinnen-Duo Alexandra Popp (zehn Treffer) und Ewa Pajor (neun), nahm im Vergleich zum 4:1 bei Bayer Leverkusen drei Wechsel vor. Das abgeschlagene Schlusslicht verkaufte sich beim Klassenprimus in den Anfangsminuten teuer, wenngleich Turbine mit ganz wenigen Ausnahmen keinerlei Bemühungen zeigte, die Wolfsburgerinnen defensiv vor Probleme zu stellen.

Offensiv tat sich der VfL gegen einen sehr tief stehenden und gut organisierten Gegner schwer, versuchte es immer wieder über die Außen, um mit Flanken zum Erfolg zu kommen. Sveindis Jonsdottirs Kopfball klärte Teninsoun Sissoko noch spektakulär auf der Linie, Lena Lattwein zielte ebenfalls per Kopf nicht genau genug.

Popp wird eingewechselt und trifft doppelt

Nach einer Eckballvariante war es aber soweit: Huth bediente in einer Co-Produktion zweier früherer Potsdamerinnen Felicitas Rauch in der Mitte, und die Linksverteidigerin traf per Kopf zum 1:0. Turbine blieb gut organisiert, brach zunächst noch nicht auseinander. Waßmuth hatte noch kurz vor der Pause die Riesenchance aufs 2:0, doch sie bekam in ihren Kopfball nicht den nötigen Druck.

Dann kam der Oberdorf-Schock, den sich die Mannschaft aber nicht anmerken ließ. In der Schlussphase legten Lattwein, die inzwischen eingewechselte Popp mit ihren Saisontreffern 11 und 12 sowie Dominique Janssen mit dem dritten Kopfballtreffer nach einer Ecke für den VfL nach. Popp und Pajor hätten den Sieg noch deutlich höher ausfallen lassen können. Aber auch so sorgte das Team dafür, dass es zumindest sportlich ein erfolgreicher Abend war.

Am Dienstag geht’s nach Paris

Der VfL bestreitet am Dienstag das Abschlusstraining noch in Wolfsburg, macht sich erst gegen Mittag mit dem Flieger auf nach Paris, wo er am Mittwochabend eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am 30. März um 18.45 Uhr in der VW-Arena legen wollen. Ob Oberdorf dabei sein kann, scheint nach ihrem Ausrutscher ohne Fremdeinwirkung sehr fraglich.

