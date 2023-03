Grizzlys Wolfsburg 2:1 in Straubing – Grizzlys Wolfsburg holen sich den Heimvorteil

Matt Lorito sorgte für die frühe Führung, am Ende schnappten sich die Wolfsburger dank eines 2:1-Erfolgs auch die 2:1-Führung in der Viertelfinal-Serie gegen die Straubing Tigers.

Straubing/Wolfsburg. Wolfsburgs Eishockey-Erstligist geht in der Viertelfinal-Serie mit den Straubing Tigers nach 2:1 mit 2:1 in Führung. Vorentscheidung am Mittwoch?