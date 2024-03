Braunschweig. Was kosten die Tickets? Wo kann man parken? Und wie teuer sind Bratwurst und Bier? Alle Infos zu Heimspieltagen bei Eintracht Braunschweig.

Eintracht Braunschweig, Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga, spielte bereits in der ersten, zweiten und dritten Liga. Nachdem der Verein im Jahr 1988 erstmals in die 3. Liga abgerutscht war, und zwischenzeitig auch mehrere Saisons dort spielte, kämpft der BTSV nun seit knapp zwei Jahren wieder in der 2. Liga. In Heimspielen trifft die Elf um Trainer Daniel Scherning unter anderem regelmäßig auf den Niedersachsen-Rivalen Hannover 96, Fortuna Düsseldorf, VfL Osnabrück und Hansa Rostock. Bis zu 24.400 Fans verfolgen die Partien regelmäßig im Eintracht-Stadion.

In diesem FAQ beantworten wir die wichtigsten Fragen zu Heimspielen der Eintracht Braunschweig: Wo kann man Tickets für Eintracht Braunschweig kaufen? Wo kann man in Braunschweig am Stadion parken? Wie teuer sind die Tickets und wie viel kosten Stadion-Bratwurst und Bier?

Eintracht-Stadion in Braunschweig: Vom Stadion zur Multifunktionsarena

Ins Rampenlicht rückte das Stadion unter anderem, als 1955 das DFB-Pokalfinale zwischen dem Karlsruher SC und dem FC Schalke 04 vor 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zum ersten und einzigen Mal in Braunschweig stattfand. 1957, zwei Jahre nach dem DFB-Pokalfinale, errichtete Eintracht Braunschweig als erster norddeutscher Verein eine Flutlichtanlage. Dank der 168 Lampen und den 44 Meter hohen Masten konnten dann auch Abendspiele stattfinden.

Mehr Zuschauer-Kapazitäten mussten dann mit der Gründung der Bundesliga im Jahr 1963 geschaffen werden. Der DFB legte eine Mindestkapazität von 35.000 Plätzen fest. Nach Umbaumaßnahmen stellte das Eintracht-Stadion einst fast 40.000 Plätze.

Wem gehört das Eintracht-Braunschweig-Stadion? Im Jahr 1981 verkaufte der Klub das Stadiongelände an die Stadt. Seitdem hieß die Arena „Städtisches Stadion an der Hamburger Straße“. 1993 begann der Stadionumbau zur Multifunktionsarena, der noch heute prägt. Seitdem wird hier nicht nur Fußball gespielt, auch andere Sportveranstaltungen wie zum Beispiel die Deutsche Leichtathletik-Meisterschaft oder Konzerte finden hier statt. 2008 ermöglichten es fünf Braunschweiger Unternehmen, die Arena wieder in „Eintracht-Stadion“ umzubenennen. Unter dem Motto „In Eintracht für Eintracht“ erwarben sie das Namensrecht am Stadion.

Knapp 24.400 Plätze fasst das Stadion heute und zählt damit zum größten Leichtathletikstadion in Norddeutschland. Beim Fußball bietet es aufgrund von Pufferzonen zur Fan-Trennung Platz für bis zu 23.325 Fans. Heute ist das Stadion auch Heimstätte von der Football-Mannschaft der New Yorker Lions Braunschweig.

Das Eintracht-Stadion befindet sich an der Hamburger Straße. Über 24.000 Plätze fasst es. © regios24 | Darius Simka

Das Eintracht-Stadion: Wissenswerte Daten und Fakten

Wie alt ist das Eintracht-Stadion? Das Stadion wurde 1923 an der Hamburger Straße eingeweiht.

Wie viele Gäste-Fans passen in den Gästeblock des Eintracht Stadions? Im Eintracht-Stadion haben ungefähr 2400 Gästefans Platz. Davon sind 1600 Stehplätze. Alle Gästefans müssen den separaten Eingang für die Nordkurve an der Hamburger Straße nehmen. Sowohl von der Rheingoldstraße (Eingang Süd) als auch über die Gunterstraße (Eingang Osten) gibt es keinen Zugang zur Gästekurve.

Wo sitzen die Fußballfans? Auf der Haupttribüne gibt es 3670 überdachte Sitzplätze. 60 Plätze davon sind für Rollstuhlfahrer. Auf der Gegengeraden sind es 5705 Sitzplätze, in der Südkurve 9075. In der Nordkurve, wo sich auch der Gästeblock befindet, können 4875 Fußball-Fans Platz nehmen.

Auf der Osttribüne teilen sich die Familienblöcke in Block 14 und Block 10 auf. Auf der Haupttribüne schauen die VIP-Gäste das Fußballspiel.

Kann man im Eintracht-Stadion besondere Anlässe feiern? Im Eintracht-Stadion kann man ganz besondere Anlässe groß feiern. Im drei-etagigen Business-Bereich kann man Firmenfeiern, Hochzeiten oder beispielsweise Abi-Bälle mit exklusivem Catering und einem Programm, das individuell auf die Party zugeschnitten ist, feiern. Die Personenzahl kann dabei zwischen 50 und 800 Personen variieren.

Eintracht-Stadion Besichtigung und Stadionführung: Wer das Stadion einmal genauer kennenlernen möchte, kann einen Blick hinter die Kulissen werfen. Einmal im Monat führt Stadionsprecher Stefan Lindstedt die Fans durch das Stadion. Die öffentlichen Touren, eine Anmeldung ist erforderlich, dauern bis zu zwei Stunden. Auch private Führungen können gebucht werden. Weitere Informationen zu den Stadionführungen gibt es auf der Homepage von Eintracht Braunschweig.

Welche Musik wird im Eintracht-Stadion in Braunschweig gespielt? Tore werden mit dem Lied „Come on Come on“ von Sweety Glitter & The Sweethearts bejubelt.

Vorverkauf für Heimspiele der Eintracht Braunschweig: In diesen Shops kann man Tickets kaufen

Wie viel kosten Tickets für Eintracht Braunschweig? Die günstigsten Tickets für Heimspiele der Eintracht Braunschweig liegen bei 15 Euro für einen Stehplatz in der Südkurve (ermäßigt). Die teuersten Plätze gibt es für 40,50 Euro auf der Westtribüne. Ticketpreise können für Schwerbehinderte, Familien und Kinder sowie für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Rentner, Arbeitslose und Inhaber eines Braunschweig Passes abweichen.

Tickets können online über den Ticketshop – dafür ist ein Kundenkonto erforderlich – erworben werden. Weitere Vorverkaufsstellen für Heimspieltickets sind:

Eintracht-Stadion-Fanshop, Hamburger Straße 210, 38112 Braunschweig

Konzert-Kasse Schloss-Arkaden, Platz am Ritterbrunnen 1, 38100 Braunschweig

Servce-Center Funke Medienhaus, Hintern Brüdern 23, 38100 Braunschweig

Service-Center Wolfsburg, Porschestraße 22-24, 38440 Wolfsburg

So gelingt die Anreise zum Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße:

Die Spieltickets und Eintrittskarten zu anderen Veranstaltungen im Eintracht-Stadion sind gleichzeitig auch Fahrausweise für Busse und Bahnen der Braunschweiger Verkehrs-GmbH. Sie sind jeweils zwei Stunden vor und zwei Stunden nach Spiel- oder Veranstaltungsbeginn und -Ende im Bereich der Tarifzone 40 gültig.

Mit dem ÖPNV gelangen Fußballfans mit den Linien M1 und M2 vom Hauptbahnhof über die Innenstadt zum Stadion. Während die M1 direkt an der Haltestelle Stadion, Richtung Wenden, hält, hält die M2 an der Haltestelle Gesundheitsamt, Richtung Siegfriedviertel. Von dort sind es noch 500 Meter zu Fuß.

Wer mit dem Auto anreist, kommt von Norden über die Autobahn 2 und von Süden über die Autobahn 39 auf die A391. Auf der sogenannten Westtangente folgen Sie dann der Beschilderung zur Autobahn 392 bzw. Hamburger Straße am Ölper Kreuz. Am Ende der Autobahn biegen Sie dann links ab, nach knapp einem Kilometer befindet sich das Stadion auf der rechten Seite, Hamburger Straße 210 in 38112 Braunschweig.

Wo kann man am Eintracht-Stadion parken? In unmittelbarer Nähe des Stadions sind Parkplätze begrenzt. An Heimspieltagen können die Fußball-Fans auf dem VW-Parkplatz Ohefeld parken. Besucherinnen und Besucher von Business-Veranstaltungen können auf dem Parkplatz P2 parken.

Stadion-Besuch bei Eintracht Braunschweig: Alles zu Stadion-Wurst, Bier und Co.

Wann öffnet das Stadion an Heimspieltagen? An Heimspieltagen öffnet das Eintracht-Stadion in der Regel 90 Minuten vor Anpfiff. Bei Freundschaftsspielen wird das Stadion 60 bis 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet.

Seit der Saison 2013/2014 ist die Stadiongastronomie „Wahre Liebe“ an der Hamburger Straße ein fester Bestandteil des Stadions. Auf 220 Quadratmeter gibt es neben Raritäten, wie beispielsweise die Sitzecke oder das Klavier von Conni Eckleben, auch Speisen und Getränke. Auf dem Menü stehen unter anderem der „Wahre Liebe“-Burger oder das „Conni Vermächtnis“-Hähnchen. An Spieltagen, vier Stunden vor Anpfiff, gibt es sogar ein Spieltagsfrühschoppen mit einem DJ. Geöffnet ist die „Wahre Liebe“ Dienstag und Samstag von 11.30 bis 0 Uhr und sonntags von 11.30 bis 22 Uhr.

Achtung: Der Eingang zum Restaurant liegt außerhalb der Stadionzugänge. Nach dem Passieren der Eingangskontrollen und dem Betreten des Eintracht-Stadions ist es daher nicht mehr möglich, das Restaurant zu erreichen.

Wie teuer sind Stadion-Wurst und Bier im Eintracht-Stadion? Die Stadion-Bratwurst, die von der Firma Gmyrek kommt, kostet 3,50 Euro im Brötchen inklusive Soßen. Im Eintracht-Stadion gibt es Bier vom Hofbrauhaus Wolters. 0,5 Liter kosten 5 Euro. Alle Cola-Produkte kosten 4 Euro (0,5 Liter). Wasser und Apfelschorle von Bad Harzburger kosten 3 Euro für 0,5 Liter. Im Familienbereich zahlen Kinder 2 Euro für 0,3 Liter und 2,50 Euro für 0,3 Liter Kaffee, Tee und Kakao.

Wie bezahlt man im Eintracht-Stadion? Im Eintracht-Stadion kann an allen Cateringständen bargeldlos, mit Giro- oder Kreditkarte, aber auch mit Bargeld bezahlt werden. Wenn die Karten entsprechend freigeschaltet sind, können Stadionbesuchende auch per Handy oder Smartwatch zahlen.

Fundsachen im Eintracht Stadion: Wenn Sie etwas im Stadion vergessen haben, finden Sie aufgefundene Wertgegenstände in der Geschäftsstelle, im Fanshop, der Eintracht Braunschweig.

