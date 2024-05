Braunschweig. Der Leihvertrag des Spielers von Mainz hat sich durch den Klassenerhalt um eine Saison verlängert. Mittelfeldspieler kam erst im Winter.

15 Spiele machte Niklas Tauer seit seinem Wintertransfer von Mainz 05 zu Eintracht Braunschweig. Nun steht fest: Es werden weitere dazukommen. Durch den Klassenerhalt der Löwen hat sich der Leih-Vertrag des 23-Jährigen um ein weiteres Jahr verlängert. Der defensive Mittelfeldspieler ist zwar noch nicht vollends in Braunschweig angekommen, deutete sein Potenzial aber immer wieder an.

Im Winter holte Eintracht Braunschweig Niklas Tauer vom FC Schalke 04

Nach einer für ihn unbefriedigenden Hinrunde als Leihgabe beim Ligakonkurrenten FC Schalke 04 landete der gebürtige Mainzer im Winter in Braunschweig und ergänzte das zentrale Mittelfeld. Dort hat die Eintracht eine größere Baustelle angesichts vieler auslaufender Verträge. Mit dem ehemaligen U-Nationalspieler Deutschlands ist auf dieser Position nun zumindest eine weitere Stelle besetzt.

Vor wenigen Wochen sagte Martin Schmidt, Sportvorstand der Mainzer, der in unserer Region als ehemaliger Cheftrainer des VfL Wolfsburg bekannt ist, auf Anfrage unserer Zeitung: „Sein Start in Braunschweig ist so verlaufen, wie sich Verein und der Spieler das vorgestellt haben. Er hat sich die gewünschten Einsatzzeiten erarbeitet und darüber hinaus wieder die physische Stabilität erlangt, die er für sein Spiel benötigt.“ Stetig stand sein Stammverein, der in der Bundesliga noch in Abstiegsgefahr schwebt, mit ihm in Kontakt. Schmidt erklärt: „Wir haben im Verein einen für unsere Leihspieler verantwortlichen Scout, der regelmäßig mit Spieler und Berater im Austausch ist und der auch die Spiele mit Niklas in Braunschweig verfolgt.“

Jan Tauer dürfte sich über den Verbleib seines Großcousins bei Eintracht Braunschweig freuen

Einer wird sich über den Fortgang der Leihe sicher freuen. Tauers Großcousin Jan ist in Braunschweig ein bekanntes Gesicht. Der ehemalige Außenverteidiger lebt mittlerweile in Schweden. Einst stieg er mit der Eintracht auf und sorgte für mehrere spektakuläre Abende im DFB-Pokal. Nun ist ein Besuch an alter Wirkungsstätte sicher Pflicht für den Ex-Profi.

