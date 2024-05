Braunschweig. Eintracht Braunschweig stellt sich erwartungsgemäß auf der rechten Abwehrseite neu auf. Der 29-Jährige bedankt sich für die Zeit als Löwe.

Jan-Hendrik Marx wird in der kommenden Spielzeit kein Teil mehr von Eintracht Braunschweig sein. Wie erwartet, verlässt der Rechtsverteidiger den Fußball-Zweitligisten in diesem Sommer. 49 Pflichtspiele hat der 29-Jährige in zweieinhalb Jahren für den Traditionsverein absolviert. Dabei erzielte er drei Treffer und bereitete acht weitere vor.

In dieser Saison sanken seine Spielanteile merklich – nur noch sieben Einsätze stehen für den in Bad Soden am Taunus geborenen Fußball-Profi zu Buche. Das lag einerseits an verschiedenen kleineren Verletzungen, andererseits daran, dass die Trainer Jens Härtel, Marc Pfitzner und auch der aktuelle Coach Daniel Scherning nicht mehr recht auf den Flügelspieler setzten.

Erfolgreiche und schöne Jahre bei Eintracht Braunschweig

„Es waren für mich in Braunschweig und bei der Eintracht zweieinhalb schöne und erfolgreiche Jahre. Gemeinsam konnten wir den Aufstieg bejubeln, in den vergangenen zwei Spielzeiten sammelte ich anschließend wichtige Erfahrungen in der 2. Bundesliga. Ich wünsche den Löwen alles Gute und bin dankbar für die gemeinsame Zeit“, sagt Marx zum Abschied.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Er war im Winter 2021 vom FC Ingolstadt an die Hamburger Straße gewechselt. Mit seinem Abgang ist auch klar, dass sich die Eintracht auf der rechten Abwehrseite verändern wird. Stammspieler Marvin Rittmüller erhält voraussichtlich einen neuen Kontrahenten.

Eintracht Braunschweig vor größerer Neuaufstellung

Damit schreitet die Neuaufstellung des Kaders im dritten Zweitliga-Jahr voran. Auch auf der linken Abwehrseite wird sich einiges tun. Anton Donkor und Niko Kijewski haben ihre Abschiede bereits verkündet. Es verbleibt dort Anderson Lucoqui.

Marx dürfte nicht der letzte Spieler sein, der die Eintracht verlässt. Hinter dem Verbleib von Saulo Decarli oder Leihspieler Florian Krüger stehen größere Fragezeichen. Auch die Zukunft von Hasan Kurucay, Ron-Thorben Hoffmann, Ermin Bicakcic, Sebastian Griesbeck, Robin Krauße, Danilo Wiebe und Anthony Ujah ist noch ungeklärt.

Mehr wichtige Nachrichten zu Eintracht Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was bei Eintracht Braunschweig passiert: