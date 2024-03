Braunschweig. Das Spiel Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Nun ermittelt die Polizei in einem weiteren Fall.

Das Spiel Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC schaffte es wegen Ausschreitungen bundesweit in die Schlagzeilen. Nun wendet sich die Polizei Braunschweig mit einem weiteren Fall an die Öffentlichkeit.

Polizisten legen Braunschweig-Fans Handschellen an

Auf der Hamburger Straße, in Höhe des Stadions, soll es am 24. Februar, gegen 18.30 Uhr, zur Sachbeschädigung und Körperverletzung gekommen sein. Wie die Polizei schildert, soll eine Gruppe alkoholisierte Anhänger von Eintracht Braunschweig die Hamburger Straße in Höhe Schwarzer Berg gequert haben. Zeitgleich hielt ein blauer Kastenwagen an einer roten Ampel. Die gröhlenden Eintracht-Anhänger schlugen auf den Kastenwagen ein. Der Fahrer stieg aus, wurde jedoch sofort von den Männern angegangen - und stürzte zu Boden. Anschließend stieg er wieder in sein Fahrzeug und fuhr zügig davon.

Polizisten wurden auf die Situation aufmerksam und stellten die alkoholisierten Männer, schreibt die Polizei. Die Eintracht-Anhänger zeigten sich laut Mitteilung „wenig kooperativ und aggressiv gegenüber den Beamten“. Zwei der drei Kontrollierten wollten körperlich auf Einsatzkräfte einwirken, sodass diesen „unter Anwendung von Zwang Handfesseln angelegt werden mussten.“

Nun bittet das Polizeikommissariat Nord um Hinweise: (0531) 4763315.

