Braunschweig. Polizei und Eintracht arbeiten die Randale auf, Innenministerin Behrens macht den Fall zur Chefsache. Ziehen Verletzte vor Gericht?

Schon am Montagvormittag nahm die Aufarbeitung der Geschehnisse des Samstags mehr Fahrt auf. Eintracht-Fans gegen Polizei, Polizei gegen Eintracht-Fans. Wer trägt die Schuld für die „schlimmen Szenen“ und die „massive Gewalteskalation“, wie es Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) drastisch beschreibt? Am Samstagabend und Sonntag galt in Detailfragen noch: Die einen sagen so, die anderen sagen so. Der Fußball-Zweitligist hatte Darstellungen der Polizei per Mitteilung teils widersprochen, zudem die Zahl der Verletzten aufseiten der Fans klar nach oben korrigiert. Wie ging es danach weiter?