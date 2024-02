Braunschweig. Mit 0:1 hat Braunschweig auf Schalke verloren. Schon kurz nach Abpfiff äußerten die Eintracht-Fans sich zum Spiel. Das sind die Netzreaktionen.

Nein, es hat nicht sollen sein mit dem fünften Sieg in Folge: Eintracht Braunschweig hat am Samstag mit 0:1 beim FC Schalke 04 verloren. Damit rutscht die Eintracht zunächst wieder ab auf einen Abstiegsplatz. Um die 6000 Fans begleiteten das Team aus Niedersachsen in den Ruhrpott, ein Sonderzug mit etwa 1000 Fans wurde kurz hinter Minden offenbar von Hannover-96-Fans mit Farbe beschmiert. Aufregung also schon Stunden vor dem Anpfiff.

Was sagen die Fans zum Spiel auf Schalke, zur Niederlage? Wir haben uns bei X umgesehen.

